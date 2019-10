El revisionismo es más que saludable cuando nos enseña a corregir cosas, pero no tan saludable resulta comparar y caer siempre en el “antes era mejor”. Antes era distinto, con otros parámetros, pero difícil resulta establecer si era mejor que hoy.

No éramos mejores por usar zapatillas Flecha, tal vez, en todo caso, nos conformábamos con menos o había menos opciones. Y es real lo de las opciones porque las marcas de calzados eran menos, había un número menor de cosas importadas, un canal de tv o en el mejor de los casos en el interior dos o tres.

Lo que hoy se ve como mejor es producto deque antes estábamos menos contaminados o expuestos a tanta oferta y a la tele, la radio y muchos medios electrónicos que ayudan a que todo sea inmediato. Tal vez en otro tiempo estábamos obligados a tener paciencia. Hoy un Whatsapp permite la respuesta inmediata; antes una carta tenía un tiempo de ida, otro de vuelta, y a eso había que sumarle que el destinatario se sentara a escribir. Es decir, no había otra que esperar.

Lo de jugar con autos o muñecas era la opción del momento. Hoy esos juegos están casi desterrados por la tecnología, y habría que meterse en la mente de los niños de hoy para ver qué sienten con las nuevas propuestas.

El ir a la canchita era lo posible. Había que convertirse en protagonista del juego para no aburrirse. Hoy los juegos facilitan, pero también agilizan. Ponerte un partido de fútbol en pantalla para que uno mismo se meta en la cancha resulta muy atractivo. Lo malo es que se convierta en el único.

Andar en bici sigue vigente a pesar del paso de los años, pero lo que antes era seguro hoy no lo es tanto: crecieron las ciudades, hay más autos, más peligro, y los tiempos exigen otra cosa.

Es decir, según desde dónde se mire un tiempo fue mejor que el otro.

Las cosas cambiaron, y tal vez si en otros tiempos hubiéramos tenido lo que hay ahora para entretenerse hubiéramos hecho lo mismo.