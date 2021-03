La Peña: Lentamente asoma el folclore, pero aún para pocos

Asoma lentamente, apenas se deja ver por un puñado de espectadores. Nunca dejó de estar, pero se guardó como nos guardamos todos. El folclore, o mejor dicho la música folclórica se muestra otra vez en público y ya son varios los grandes exponentes que decidieron volver a los escenarios.

Lo hacen con entradas limitadas, no más de 500 personas, con protocolos ajustados. Y como no permiten el acceso de todos los que quieran verlos, decidieron que sean más presentaciones en cada ciudad donde desembarcan.

El caso de Abel Pintos es un regreso con mucha fuerza, pero siempre para medio millar de espectadores. En estos días tiene previstas 5 presentaciones reducidas en Mar del Plata, 4 en Córdoba, 5 en Rosario y también en Santa Fe, Salta y Tucumán. En todos los casos son presentaciones consecutivas, es decir de miércoles a domingo, de jueves a domingo, pero de modo que al menos dos mil o más personas puedan asistir en diferentes días.

Un caso parecido es el del Chaqueño Palavecino, que tras sufrir en carne propia los efectos del coronavirus, se recuperó y volvió a los escenarios. En el medio pidió la reapertura de los festivales porque la pandemia estaba haciendo mucho daño a la economía de los músicos y cantores. De hecho, varios exponentes de los grandes del folclore tuvieron que achicar el número de músicos porque no podían afrontar los sueldos.

Un músico de un cantante de primera línea, cuya presencia es infaltable en los festivales, está trabajando de peluquero en una provincia del norte hasta que las cosas mejoren.

Hay exponentes que no pudieron sostener sus números con las nuevas plataformas y volvieron a sus antiguas tareas hasta que sea posible volver a los escenarios.

Otros que están volviendo lentamente son Los Nombradores del Alba, aquel grupo que integran Nacho Prado y Daniel Campos junto a Facundo Toro. De todos modos no está claro cuánto durará el regreso.

