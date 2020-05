La Peña: locro, asado o empanadas para festejar el Día de la Patria

Están dadas todas las condiciones para festejar el día de la patria puertas adentro. El “quedate en casa” nos deja sin excusas para la cocina y qué mejores ideas que pensar en dos comidas bien criollas.

Esta vez no pensé en el asado. Pensé en locro y empanadas, una o la otra porque juntas pueden ser un combo demasiado cargado para organismos que desde el inicio de la cuarentena vienen más exigidos.

Si me dan a elegir, me quedo con las empanadas, para mi gusto más tentadoras, porque el locro depende de qué ingredientes tenga para que les guste a todos. Ambas son populares y muy rendidoras, instaladas en el paladar de los argentinos y asociadas a las tradiciones.

Pensar en el 25 de Mayo y el 9 de Julio como fechas patrias es hasta sentir el aroma de las empanadas, el locro o el asado. Se nos hace agua la boca cuando intuimos el color del locro, el sabor, y ese dilema que suele ser efímero sobre si le ponemos picante o no.

Lo de las empanadas depende más de la región en que estemos, porque si estás en el norte es probable que las empanadas tengan papa; si estás en determinadas provincias serán con carne cortada a cuchillo y si te vas para Córdoba es posible que se topen con empanadas con un leve agregado de azúcar. Lo que al menos yo no tengo identificadas como tal son las empanadas patagónicas. ¿Alguien sabe cuáles son las empanadas típicamente patagónicas?

Lo cierto es que fritas o al horno, las empanadas son rendidoras, son prácticas y una delicia.

Claro, ni el locro ni las empanadas van a ayudar a mantener el peso en tiempos de escasa actividad física. Ambas comidas son una suma importante de calorías, que para las fechas patrias están permitidas.

Y si no les convence ninguna de las dos opciones, el asado siempre está, caro, pero siempre presente a la hora del festejo. Esta vez será en casa y solo en familia, pero un asado con un poquito de cada cosa también servirá para homenajear a la patria y a nosotros mismos.