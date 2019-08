La peña: Que la democracia sea una fiesta y con asado, mejor

Acostumbrarnos a votar es lo más sano que nos puede pasar como país. El resultado puede gustarnos o no, pero vale tanto el hecho de poder elegir que no alcanzamos a dimensionar lo que significa.

Votar es motivo suficiente para celebrar, más allá de que lo que siga sea de nuestro agrado o no.

Y para mi sorpresa, un pequeño cuestionario a un puñado de carniceros me dio un dato que no imaginaba. Les pregunté cuáles son sus mejores días para las ventas. Coincidieron en que los días de la Madre, del Padre, Navidad, Año Nuevo, 1 de Mayo y los días de elecciones nacionales. Sí, este último dato es el que más me sorprendió. En días de elección de presidente se hacen muchos asados. Algunos tal vez festejen de antemano, pero vaya a saber qué otras razones hacen que ese día se convierta en una buena oportunidad para comer asado.

Y está bien que el día en que votamos a quienes nos van a gobernar por los 4 años que siguen sea una fiesta. Es una fiesta en sí mismo poder votar, elegir, decir este sí o este no, pero que lo resuelva la mayoría. Y puede ocurrir que el resultado nos acompañe o que no, pero lo que tiene verdadero valor es la democracia.

Me sorprendió que el día de elecciones, obviamente los que no tienen que trabajar, elijan el asado como comida preferida, tal como ocurre en los días festivos, porque también en los feriados patrios se da lo de los asados.

Que la democracia sea una fiesta me gusta, aunque creo que todavía, a pesar de los años que llevamos votando, no alcanza la medida de una fiesta.

Un día de democracia debería ser una razón para el festejo y por lo visto, hay gente que ese día ya puso en marcha su propia tradición.

Los carniceros dijeron que varios de los que compran carne para asar ese día lo hacen por cábala y que aunque no siempre les vaya bien, son una fija en cada jornada electoral a la hora de las compras. Con asado o con lo que sea, que la democracia sea una fiesta.