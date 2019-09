La Peña: Un maestro que quedó en el recuerdo a puro canto

Debería ser el mismo día en que se celebre el homenaje a los maestros y a los estudiantes. Porque uno sin el otro no tienen razón de ser, porque no hay docentes sin alumnos y no hay alumnos si no existe quien enseñe.

La verdad con el paso de los años los maestros quedan situados en nuestras memorias para bien o para mal, pero siempre hay alguno que se destaca.

Me quedó el recuerdo del profesor de música de la primaria. Era el único de la escuela provincial que daba las clases de música a todos los grados. Buen pianista y hombre de no pasar desapercibido.

El profesor Adolfo llegaba, nos daba la letra, nos enseñaba una que otra fusa o corchea, la clave de sol ¡y a cantar se dijo! Todos los grados que seguían con sus clases comunes escuchaban nuestro canto, que no se medía en calidad sino en decibeles. Recuerdo que el primer tema que aprendimos fue “Merceditas”, en segundo grado. El profesor Adolfo daba la señal de partida, se sentaba y el piano era nuestra música, pero había que cantar fuerte y claro. El tema que no duraba más de cuatro minutos, era interrumpido varias veces. Tenía tan buen oído que era capaz de descubrir de quién o quienes eran los silencios. “Quiroga, usted va a repetir segundo si no canta”. Se paraba, tomaba su batuta y se acercaba a los que no se hacían notar. Les ponía el palito en la punta de la nariz y los miraba fijo. “O canta o repite”, les decía y era santo remedio para que la estrofa siguiente sonara como los dioses.

No sé si cantábamos bien, lo más probable es que no, pero nos escuchaba todo el pueblo.

Era una especie de tortura, pero vigente hace algunas décadas, una maestra nos hacía estudiar en quinto a base de maíz. Sí, a base de maíz y no era que nos hacía comer, nos ponía de rodillas sobre maíz amarillo cinco minutos si no sabíamos la lección. Al día siguiente no había uno sólo que no hubiera estudiado para su clase. Hoy eso sería un delito.