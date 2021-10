La Peña: vuelve Cosquín, vuelve el folclore festivalero

Es la noticia más esperada del folclore del último par de años. Es que las tradiciones padecieron la pandemia como todos y las citas de cada verano se postergaron sin ninguna certeza.

Vuelve la música, vuelve el folclore, las citas festivaleras y los encuentros con los mejores del género.

Cosquín anunció el regreso a la presencialidad de muchos de los eventos que fueron suspendidos tiempo atrás y le puso fecha a la nueva edición del festival en el comienzo del año que viene.

Del 22 al 30 de enero el país volverá a disfrutar de la cita mayor del folclore cuando las nueve lunas de Cosquín se pongan en marcha, con un marco que se irá ajustando en función de las exigencias vigentes para esa fecha.

Toda organización futura está sujeta a lo que pase con la pandemia en los meses que restan hasta fin de año. De todos modos es un gran avance que la misma organización haya fijado fecha y se apreste en estos días a anunciar la grilla del festival.

En la conferencia de prensa de hace pocos días, las autoridades de la comisión anunciaron que hay 35 artistas ya confirmados, y que la semana próxima saldrán a la venta las entradas anticipadas. Si bien no revelaron nombres, aseguraron que ”todos quieren estar presentes” en lo que será el regreso tras la edición virtual sin público del año pasado.

Y esa idea de tener a todos y a los mejores se sostiene básicamente por la importancia de Cosquín, pero también por tanto tiempo sin presentaciones para todos los artistas. Según dicen en Cosquín, este año no faltará ninguno de los que pide la gente para Cosquín. Las negociaciones están cerradas en muchos casos y en otros están a punto de hacerlo.

Como no están definidos los aforos, se van a poner a la venta los tickets generales y en una cantidad limitadas. Para plateas, esperarán.

Cosquín fue el primero en asomar la cabeza y eso es lo mejor. El folclore vuelve a estar presente.