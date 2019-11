La poesía de Noelia Recalde envolvió a una biblioteca popular de Bariloche

"No necesito de tu luz, no siento la libertad. No encuentro ya ni una señal de arena", canta con su voz suave Noelia Recalde en la canción "De todas formas".

La cantante y guitarrista entrerriana trajo "Palabra", su último trabajo discográfico (y primero solista) a la región y presentó sus canciones ayer en la Biblioteca Carilafquen, en Villa Los Coihues.

"Palabra fue un regalo que me di. Venía haciendo otras músicas y lo registro como un punto de fuga. Es un trabajo que marcó una nueva perspectiva de hacer las cosas, desde el placer. Me hizo entender mi propia fuerza y sutileza, al mismo tiempo", describe la artista que se define como autodidacta desde los 14 años. "En ese momento, empecé a componer canciones y ya no pude parar", dice.

La mujer entiende que este disco en particular "colabora un poco con la introspección". "Algo de generar un estado más calmo y presente. La realidad es que eso es lo que me genera a mí; por añadidura creo que las personas que están cerquita empiezan a vibrar igual. Ojalá", reflexiona.

Recalde es contundente y niega que haya un hilo conductor entre las canciones. "Es una reunión de canciones que decidí plasmar por resonancia o intuición", indica aunque de las ocho canciones que había grabado, dos quedaron afuera porque "no llegaban a estar en completa sintonía con el total".

"Son canciones de distintas épocas de mi vida. La canción que abre el disco, por ejemplo, tiene por lo menos 17 años. Se perfumó un poquito y entró. Pero la sensación principal que me acompaña cada vez que saco un disco es que esas canciones ya no me pertenecen", relata.

Además de su primera presentación en Bariloche, la artista visitará El Bolsón y Trevelín. "Tengo la teoría de que cuando la música quiere llegar a determinados lugares, algo sucede. Aparece alguien que lo facilita y se manifiesta", expresa y acota que desembarca en Bariloche "con los ojos cerrados, confiando plenamente en Marcelo Saccomano que facilitó mi llegada a la ciudad". "No tengo idea cómo se va a dar todo pero prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para que sea una fiesta de abrazos y buenos momentos", concluye.