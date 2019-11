La policía boliviana pide ayuda a la Armada por "estar rebasada"

La policía de La Paz solicitó esta noche intervención de las fuerzas militares, ya que se vieron rebasados por la ola de violencia en la capital boliviana y quieren evitar que haya muertes de civiles. La solicitud pública fue hecha por el comandante José Antonio Barrenchea, ante el destrozo de las unidades policiales.

"He decidido pedir al comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, mi general William Kaliman, intervenir porque ya la policía boliviana ha sido rebasada. No podemos permitir muertes ni sangre, lamentablemente ya no es sostenible", señaló Barrenchea en diálogo con la prensa local en una conferencia improvisada en la plaza Murillo.

En este marco, el comandante indicó que intentó comunicarse con Kaliman pero que no hubo respuestas positivas. "Esta decisión se la tiene que tomar en razón de que se tiene que preservar la vida ante todo", agregó el jefe policial.

Sucede que la capital boliviana y Cochabamba se encuentran sitiadas en las últimas horas, como consecuencia del destrozo a unidades policiales de dicha ciudad.

Al pedido se sumó la solicitud de la vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Añez, quien quedó eventualmente al mando ante la acefalía provocada por la salida de Evo Morales, su vicepresidenta Álvaro García Linera, y quienes continuaban en la línea de mando.

Por su parte, desde las Fuerzas Armadas bolivianas informaron en los últimos minutos que colaborarán con la policía con su participación en la patrulla de las calles, además de mantener vigente un plan de contingencia para "dar seguridad y garantizar los servicios básicos".