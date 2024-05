El intendente «basurero» de Río Negro explicó su accionar: qué tiene que ver con el gobierno de Milei

Días atrás, el intendente de Chimpay Gustavo Sepúlveda tomó una medida inusual ante el reclamo de los vecinos por la falta de servicio de recolección de residuos. Sepúlveda, junto al secretario de Gobierno, Santiago Rolleri, y el presidente del Concejo Municipal, Lucas Carrasco, se subió al camión recolector para cumplir con la tarea. El intendente contó a RÍO NEGRO RADIO que «todo se dio por una reducción de la coparticipación», aludiendo así a los recortes del gobierno nacional de Javier Milei.

El intendente de Chimpay se refirió a la situación de la circulación de los trabajadores recolectores de basura y lo vinculó a la política económica de la administración de Javier Milei. Explicó a RÍO NEGRO RADIO que «todo se dio por una cuestión de que este mes recibimos una reducción de la coparticipación en el 30% y no estamos pudiendo ofrecer ningún aumento. Lo que desencadenó una retención de servicios».

Esto desencadenó retenciones, paros y reuniones para intentar llegar a un acuerdo, «tuvimos reuniones de equipo para ver como podíamos obtener algún dinero para ofrecer a los trabajares decidimos reducir la frecuencia con la que pasaba el camión regador por las calles, recordemos que el 80% de las calles en Chimpay son de tierra. Limitaron los días de recolección de basura, y recortaron horas extras para poder ofrecer algún aumento. Ofrecimos un 10% que fue rechazado, con el aporte de algunas empresas logramos ofrecer un 11% que también fue rechazado», explicó el intendente.

«Habíamos tenido reclamos de los vecinos y vecinas con el tema de la basura y toda la problemática que eso trae. El viernes a última hora con el presidente del Concejo y el secretario de Gobierno decidimos salir a juntar la basura con un par de trabajadores que nos ayudaron, así que lo hicimos de 14 a 20. Los fines de semana para ahorrarnos en horas extras cortamos leña para tener cortada y que sea distribuida durante la semana», agregó Sepúlveda.

Gustavo Sepúlveda: «Las condiciones políticas, económicas y sociales a nivel nación no favorecen a la clase trabajadora»

El intendente mencionó que, la situación actual de Chimpay es consecuencia de las políticas económicas del gobierno nacional de Javier Milei, «hoy, nosotros entendemos que la situación actual nuestra es exclusivamente del gobierno nacional, sabemos que si se reduce el dinero que envía a las provincias, nos va a afectar a nosotros también, así que es un conjunto de factores que se van dando. Las condiciones políticas, económicas y sociales a nivel nación no favorecen a la clase trabajadora, no favorece a los municipios y ahora lo estamos sintiendo sobremanera porque nosotros dependemos en gran medida de lo que coparticipa la provincia ya que la recaudación es muy baja en nuestro municipio».

«Con esta situación que esta atravesando nuestro país el impuesto municipal que nosotros podríamos llegar a cobrar a las familias pasa a décimo plano porque las familias pagan luz, gas y en último plano queda el impuesto municipal o a veces ni se pagan, entonces a nosotros nos afecta un montón eso, recordemos que en Chimpay el 80% de las familias son trabajadores rurales, así que los sueldos son muy bajos», señaló.

«Hemos tenido el apoyo del gobernador Weretilneck, pero hay situaciones que entendemos que la provincia no esta pasando un buen momento, por eso digo que las políticas económicas y sociales que se han tomado afectan a las provincias y municipios como los nuestros», comentó.

Intendente de Chimpay: «Recibimos un municipio prendido fuego»

Sepúlveda hizo hincapié en los problemas que enfrenta el municipio: «Recibimos un municipio prendido fuego nos borraron la información de las maquinas de hacienda, nos ocultaron información de recursos humanos, no tenemos maquinas, herramientas. En ocho años nunca se había hecho un balance»

«No hay herramientas, el camión regador no tendría que estar en la calle, porque no esta en condiciones, hay muchas cosas que están mal y es una pena hay un montón de cosas para solucionar y no tenemos herramientas», dijo ante los problemas por la falta de recursos.

También mencionó la idea de crear un bloque de municipios: «En el valle medio la idea es crear un bloque de municipios para poder fortalecernos y colaborar entre nosotros».

«Hace un par de semanas que venimos con reuniones, nos venimos juntando con los pastores y los curas de la localidad para empezar a trabajar en alguna política en conjunto para poder dar soluciones a la comunidad, más que nada a los niños y adultos mayores», comentó.

