La reunión con Fernández, el rol de Odarda y el "enojo" de Soria: Carreras visitó el Alto Valle

Arabela Carreras se refirió a distintos temas de actualidad al encabezar un acto en Cervantes. Fotos: Juan Thomes

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, encabezó hoy la entrega de 44 viviendas en Cervantes, destacando el trabajo en conjunto -continuo- que se dio entre las familias que se comprometen por su bienestar, Municipio, IPPV y el trabajo del Ministerio de Obras Públicas de la provincia.

En clima distendido y a horario, el acto ceremonial fue tan ágil como preciso. El énfasis de Carreras se centró con las preguntas de agenda que recibió minutos después por parte de la prensa.

“Es este un acto sencillo adaptándonos a un protocolo muy estricto, pero es un momento muy importante donde demostramos que el Estado es uno solo y que hay que darles continuidad a las gestiones; estas viviendas se iniciaron hace mucho tiempo y si hoy podemos entregarlas es porque hay un compromiso con una política púbica más allá de los que estemos momentáneamente al frente de los cargos políticos. Le deseamos a cada familia toda la felicidad que se merecen y les comento que el título de cada vivienda (cuatro ya habían sido entregadas con anterioridad) va a estar a cargo de la mujer del hogar, quienes que mantenemos la unión en el hogar”, expresó Carreras.

Con la presencia en el lugar de la Titular de IPPV Inés Pérez, la Intendente Claudia Montanaro, el Ministro de Obras Públicas de la Provincia Carlos Valeri y otros funcionarios, la vecina Valeria e hijos recibieron en carpeta el título y llave de la casa 13, ensamblada sobre una de las esquinas del barrio que lleva el nombre de “Gobernador Carlos Soria”.

Carreras se despidió: “Es un orgullo, es un momento emocionante el de hacer entrega de estas viviendas. Se da en un marco de continuidad de una política de Estado; es una obra que inicio Alberto Weretilneck a través de un proyecto nacional y a un 35% de su avance nos comprometimos con nuestros recursos provinciales (120 millones pesos aproximadamente) para su finalización. Esto es el resultado: una fuerte emoción de los vecinos, municipio y provincia”.

Después de un breve recorrido por el interior de la vivienda y donde abundaron los saludos y fotos, Carreras atendió en una improvisada conferencia de prensa a los medios de comunicación que se acercaron hasta Cervantes.

Consultada sobre la reunión que mantuvo ayer -en Casa Rosada- con el presidente Alberto Fernández la Gobernadora dijo a LA COMUNA DE RÍO NEGRO: “Fundamentalmente lo positivo de la reunión tiene que ver con que hubo una profunda escucha de las problemáticas particulares que tenemos en Río Negro".

Continuó: “Sobre el conflicto en Villa Mascardi avanzamos sobre el análisis, pero también sobre las soluciones que queremos llevar adelante en forma conjunta. Vamos a conformar una mesa de trabajo para integrar a todos los bloques, las miradas. Va a participar la Ministra de Justicia Marcela Losardo -que es muy cercana al presidente- quien se comprometió con venir a Río Negro e interiorizarse de la situación; tengo expectativas de que vamos a avanzar en paz, con orden, como corresponde. Fue una buena jornada y siento que se entendió el mensaje en Mascardi, que no es de confrontación. El mensaje es de proteger la vida de todas las personas, el camino es por el diálogo, tener paciencia, inversión del Estado, inversión del tiempo de los vecinos para la solución de las problemáticas habitacionales que existen”.

En relación con el INAI y el rol de Magdalena Odarda remarcó: “Sí, habrá una revisión del rol que está teniendo el organismo en la provincia e incluso en otras. Nosotros manifestamos nuestra preocupación, no debe haber discursos ambiguos y sostenemos que la toma de tierras no están reconocidas, acorde a la ley, y permitidas en Río Negro; logramos a la distancia que se comprendiera la situación del INAI en Mascardi, hay que entender que no se pueden acompañar o avalar situaciones que ponen en riesgo la vida de vecinos”.

En lo económico afirmó que “Río Negro va a recibir un apoyo para compensar la caída de la recaudación; se comprometió el presidente y el Ministro de Economía Guzmán, y ya estamos en gestiones para ver que marco le damos a este acompañamiento financiero (Crédito de Financiamiento de Desarrollo Provincial) que vamos a recibir".

“No son tiempos para hacer grandes inversiones en Río Negro; nos preocupa el gasto en Salud, el cual es creciente. La pandemia nos preocupa, claro, estamos en una etapa de crecimiento y con muchos contagios en el Alto Valle, y los contagios siguen y lo hablamos con el presidente también. Sabemos también que tenemos que motorizar la economía; acá hay dos ejes marcados y en los cuales estamos trabajando en conjunto: la lucha contra la situación sanitaria y contra la pobreza que ha crecido con respecto al cierre de actividades”, subrayó Carreras.

Sobre la apertura turística en la provincia y con la prueba piloto en San Carlos de Bariloche, contó: “Estamos aprovechando las rutas provinciales, que es una oportunidad para los vecinos de conocer nuestra provincia que es maravillosa, y cuando hagamos una evaluación de cómo nos fue, vamos a poder corregir los protocolos y los pasaremos a otros destinos. La intención es poder tener jornada turística de verano con los mayores controles posibles en Río Negro. Lentamente, pero con firmeza, vamos transitando por un camino de apertura con controles sanitarios bien estrictos”.

- Sobre el enojo de María Emilia Soria

“Fue una promesa del gobierno provincial, que fiel a su estilo suele incumplir”, dijo ayer María Emilia Soria durante una entrevista con LU18 sobre el gas que espera el Parque Industrial II de General Roca.

No obstante, pidió a los roquenses “quedarse tranquilos”, porque se iniciaron gestiones ante la empresa Camuzzi para concretar ese proyecto. “El municipio presentó en junio el proyecto de gas del Parque y vamos a trabajar con el gobierno nacional para que nos ayude con esa obra”, adelantó.

El enojo de Soria vino, en gran parte, porque la empresa NRG se mudó a la vecina ciudad de Allen y Roca perdió mano de obra y puestos de trabajos.

LA COMUNA DE RÍO NEGRO contextualizó a Carreras sobre la situación y al respecto, dijo sin extenderse en el discurso: “Es lamentable la situacion para una localidad y es buena para otra. Nosotros desde la perspectiva de la provincia estamos contentos de que la empresa se queda en Río Negro. Queremos un Alto Valle integrado también, con puestos de trabajo. Entre los municipios siempre hay ciertas competencias, pero en estos casos no intervenimos; sólo celebramos que la empresa se queda en Río Negro”.