La ropa sustentable de la diseñadora Lucia Chain, inspirada en el conurbano bonaerense

La pandemia por coronavirus frenó los intensos viajes de la diseñadora argentina Lucia Chain, y ese parate obligado en su casa de Bernal, en el sur del conurbano bonaerense la inspiró para crear su última colección exclusivamente con materiales reciclados, dentro de su concepto de moda sustentable, con prendas coloreadas con tintes que obtiene de frutos y pensada para personas libres e independientes y sin estereotipos de género.

En su currículum se lee que egresó de la Universidad de Buenos Aires, que hizo una beca en París, que ganó varios concursos, entre ellos el Semillero UBA, y que sus diseños estuvieron en tres ediciones del desfile BAFWeek.

Y a partir de allí, llegó a pasarelas internacionales en Inglaterra, Holanda, Italia, Francia, Finlandia, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Alemania, Costa Rica, Japón y Rusia.



"Mis diseños están inspirados en mi vida cotidiana, en lo que le sucede a mi familia y amigos... en los feriantes, en las ferias de barrio...", comenta Lucia Chain (32). Foto gentileza

Vogue Italia y Vogue Talents la reconocieron como "The Next Green Talents" 2018 y su trabajo forma parte de muestras de Fundación PROA de Buenos Aires y del Museo Salvatore Ferragamo de Florencia, Italia.

Todo este recorrido con solo 32 años, y con su marca CHAIN creada en 2014.

Esa proyección internacional afianza a Lucía Chain a su esencia, porque atiende a Télam por teléfono desde su casa en Bernal, en el sur del conurbano bonaerense, donde eligió montar su taller para "descentralizar el diseño".

"Quiero mostrar que en estos lugares suceden cosas, habitan seres creativos. Se asocia a la moda y el diseño a lugares más snob, y en el conurbano suceden cosas hermosas que inspiran y hay que darles visibilidad y mostrar que estamos dentro del sistema de la moda", explica en un relato pausado y armonioso.



"Mi ropa está pensada para personas libres e independientes y sin estereotipos de género", afirma Lucia Chain.

-¿Cuánto hay de ese 'ser' conurbano en tus diseños?

-Lucía Chain: Mis diseños están inspirados en mi vida cotidiana, en lo que le sucede a mi familia y amigos y muchas veces tienen que ver con situaciones relacionadas con el entorno que esas personas habitan. Hay una colección inspirada en los feriantes, en las ferias de barrio, en cómo los productores independientes se reinventan en estos espacios, que están medio en extinción, con personajes históricos. En mi colección hablo de mi vínculo con estas personas. Mi papá era uno de ellos, la feria fue parte de mi infancia.

-Esa relación con los productores independientes ¿La extendés a los materiales que usas en tus diseños?

-LCH: Las materias primas que uso están realizadas por la cooperativa Inimbo, del interior del Chaco, que me proveen de algodón. Hay algo de mis materiales que tiene que ver con lo rural y lo cotidiano que nos atraviesa.

Chain llegó a la cooperativa chaqueña a través de otra diseñadora, porque una de sus características es trabajar en red. De hecho, en cuarentena creó con su colega Romina Cardillo de Nous Etudions, la plataforma en Instagram 'IMÁN'.



Se asocia a la moda y el diseño a lugares más snob, y en el conurbano suceden cosas hermosas que inspiran, sostiene Lucia Chain.

Desde allí visibilizan los problemas y las soluciones que van encontrando diseñadoras latinoamericanas y dan charlas online en universidades argentinas donde lo que más les sorprende "es cómo el feminismo, la sustentabilidad, el veganismo están presenten en estudiantes y diseñadoras".

-¿ Por qué es sustentable tu diseño?

-LCH: Todas mis prendas las personalizo con tintes naturales que surgen a partir de experimentar con los residuos orgánicos de mi cocina, y gracias al vínculo que tengo con la naturaleza. Mi papá es floricultor, así que conozco cómo se producen flores, frutas, verduras, y todos los desechos que suceden en esos rubros e intento traducirlos en modo de pigmento. Uso remolacha, pieles de cebolla, clorofila, tierra, óxido.



Entender que hogar no es sólo nuestra casa con tech sino que son nuestras experiencias, que no tienen formas, que nos van transformado es la idea que hoy ronda a Lucia Chain.

- ¿Tu diseño tiene perspectiva de género?

-LCH: Sí, lo que me interesa es diseñar para todas las personas. Tiene que ver con diferentes formas de cuerpo, y también con contemplar a todas las personas más allá de cómo se perciban. Si bien hay colecciones primarias mías realizadas cien por ciento para mujeres, creo que va mucho más allá, va por comprender que somos personas trabajando en pos de la igualdad, y con mis prendas intento quebrar ciertos estereotipos, sobre todo masculinos, y mostrar a chicos que pueden mostrar su piel, sentirse libres en siluetas más similares a túnicas, vestidos o faldas, y lo mismo con las mujeres que pueden vestir cómodas sin tener que someterse a la opresión de ser sí o sí seductoras o sexy y escotadas, e ir contra el rol que nos impusieron como mujeres "femme fatale". Diseño para personas libres e independientes, no atadas a estereotipos.



Kimono by Lucia Chain, presentado en un desfile en Alemania.

-¿Cómo te va con las devoluciones sobre tu trabajo?

-LCH: Súper bien, mucho mejor de lo que imaginaba. En desfiles intento llevar siluetas mucho más disruptivas, que generan ciertas reacciones en lugares más conservadores. Por ejemplo en Rusia sintieron que visto a mujeres como hombres y al revés. Tienen una visión diferente a la nuestra que estamos en el cambio. Mi trabajo cumple un rol bastante importante a la hora de comunicar este quiebre de estructuras.

-¿Cómo es tu colección realizada en pandemia con materiales reciclables?

-LCH: La última colección "Reconstrucción de la permanencia" que presentamos con Natura en Designers Ba está inspirada en un ser nómada, en lo que me transformé viajando mucho, que se cuestionaba el concepto de hogar. A partir de estar en mi casa en pandemia plasmé esa visión en diseños, donde aparecen bordadas mis fotos de viajes, un homenaje a las cultura y personas que conocí viajando y cómo me hicieron reformular mi personalidad, me enriquecieron. Entender que hogar no es sólo nuestra casa con tech sino que son nuestras experiencias, que no tienen formas, que nos van transformado.

- ¿Utilizaste sólo materiales reciclables?

-LCH. Solo materiales que encontré en mi taller: pedazos de tela, bordé con hilos de algodón antiguos de mi abuela. Hay ojales gigantes por donde pasan tiras que se van ajustando el cuerpo en determinadas zonas, simbolizando esto de que intentamos amarrarnos a este lugar y todo lo que llevamos con nosotros.

-¿Es costosa tu ropa?

-LCH: Intento romper los mitos sobre ropa sustentable. Si diseño en el conurbano, entendiendo quien habita, tengo que diseñar para esa gente, así que desde el principio desarrollé dos líneas, una más conceptual, más cara, para exportar, y otra de básicos que son más sencillas, de uso cotidiano que son mucho más baratas.