“La Ruta 22 se va a terminar”, aseguró el ministro de Obras de Nación

El ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Nicolás Katopodis, aseguró que la obra de la Ruta 22 “se va a terminar” y que en los próximos meses se comenzarán los tramos que faltan.

Estas declaraciones las realizó hoy en Roca durante la inauguración del nuevo Centro Integrador Municipal (CIM) de Barrio Nuevo. El acto que fue presidido por la intendenta María Emilia Soria comenzó a las 11 y la mandataria presentó el nuevo edificio que ofrecerá inicialmente servicios de atención permanente y rotativos, brindados por las áreas de Tesorería, Tránsito, Bromatología, Ingresos Públicos, Habilitaciones Comerciales, Sanidad Animal, Desarrollo Social y Tierras Fiscales.

Tras el acto el ministro Katopodis fue consultado por la Ruta 22 y aunque no quiso precisar una fecha para la obra del tercer tramo, remarcó que en los próximos meses comenzarán las tareas.

“Estamos acostumbrados los argentinos a promesas incumplidas. Cuando llegamos al gobierno todas las obras nacionales en Río Negro estaban paralizadas. Pusimos en marcha cada obra pública, la Ruta 22, Ruta 23 y muy pronto la Ruta 151 en Cipolletti, obras de agua, de cloacas, planes de viviendas”, expresó.

El funcionario reiteró que se va a ir comunicando cada avance para no cometer la “irresponsabilidad de los cuatro años anteriores del macrismo donde se anunciaban obras que no sé concretaron, había más publicidad que realidad”.

Cuando este diario le consultó sobre el tramo 3 de la obra Ruta 22 señaló que “no hay una fecha, estamos cumpliendo los tramos, se están ejecutando vamos a ir iniciando cada uno de los que se están licitando en los próximos meses”.

“Lo importante es que la Ruta 22 está en marcha y que se va a terminar, tenemos que terminar toda la obra pública que está iniciada en la Argentina”, remarcó.

Katopodis destacó que los proyectos se reactivaron porque hubo legisladores del Frente de Todos qué gestionaron para que esas obras se pongan en marcha

“Hay que entender qué en la Argentina nunca más se pueden suspender obras públicas por el signo político de quién gobierna, porque cuando pasa esto se castiga a la gente no al intendente”, expresó.

Luego del acto protocolar quedó inaugurado el centro integrador ubicado en las calles El Cauquén y Rosario Santa Fe.

El horario de funcionamiento será, de 8 a 13 para la realización de trámites y consultas, y de 13 a 19 para diversas actividades y talleres.

El espacio será sede también para la implementación de programas del Estado Nacional.

Vecino increpó la intendenta Soria durante un acto

Durante el acto, luego que habló la intendenta, un vecino se acercó con la voz alzada para reclamar por asistencia municipal.

“Tengo cuatro de mis hijos en un rancho, habla de obras y en mi cuadra no pasa agua ni la luz, usted es una mentirosa. Me siento abandonado y menospreciado por usted”, expresó el hombre.

Un vecino a los gritos reprochó a la mandataria. Foto Juan Thomes.

La intendenta intentó hablar con el hombre, pero este se negó a escuchar razones. Durante varios minutos estuvo a los gritos. Incluso el ministro de Obras Katopodis intentó intervenir, pero no hubo caso, el vecino estaba muy alternado.

Finalmente, los organizadores del acto invitaron a las autoridades a ingresar a centro integrador mientras el hombre era atendido por los concejales de la ciudad. Allí se continuó con la entrega de carpetas de jubilaciones de Anses para vecinas del barrio.