La terrible foto que el femicida de SAO le envió a su hijo y a su víctima

Una foto mostrando cómo intentaba quitarse la vida. Ésa es la imagen que, a las 7 de la mañana del día del femicidio, le envió Elvio Pazos al pequeño hijo de 7 años que tuvo con Carolina Rivero, su pareja de 28 años a la que asesinó casi 6 horas después, en el domicilio de Antártida Argentina al 200, que ambos habían compartido hasta 3 días antes en San Antonio Oeste.

Esa información surgió del peritaje telefónico que, a pedido de la Justicia, se está realizando sobre los celulares del niño, de Pazos y de Carolina.

También, mediante este análisis, se descubrió que Pazos le envió la misma fotografía a la mujer, aunque un tiempo después. Debido a esto, el abogado querellante de la familia, Damián Torres, consideró que los datos obtenidos son de alto valor porque, a su entender, permitirían reconstruir las horas previas al femicidio.

“Ante esto se podría inferir que ese mensaje fue el que podría haber provocado que Carolina se presentara en el domicilio de Pazos, buscando tal vez persuadirlo de ese intento de autoagresión” dijo ayer Torres.

Para el abogado sería importante poder determinar esa línea de acontecimientos previos a lo ocurrido porque, hasta el momento, los últimos que vieron a Carolina relataron que la joven salió de la casa de su madre a media mañana, con la intención, según les anunció, de ir a realizar a compras a un conocido supermercado de la localidad.

Luego, recién supieron algo de ella cerca de las 13, cuando se enteraron que había sido acuchillada por su pareja.

El caso

Cabe recordar que la mujer fue víctima de un femicidio el viernes 30 de septiembre último. Su pareja la golpeó y la asesinó y luego, con la misma arma blanca (un cuchillo de cocina) intentó quitarse la vida, aunque sólo se provocó heridas leves.

Todo ocurrió en una vivienda de San Antonio en la que ambos habían convivido hasta el lunes de esa semana. Ahora, tras la formulación de cargos que se efectuó el domingo 1 de este mes, Pazos, que está acusado de "femicidio doblemente agravado por la relación de pareja pre existente y por violencia de género", permanece detenido con prisión preventiva.

La querella también intenta dilucidar qué rol desempeñaron las entidades a las que Carolina acudió en busca de ayuda, debido a que la joven realizó denuncias previas, la última el 24 de mayo de este año.

Otro caso, un día antes

En una de las marchas por Carolina, una mujer contó que fue víctima de un intento de femicidio.

“Mi ex pareja me pegó y me acuchilló el jueves 29 de octubre, un día antes de que mataran a Caro. Tengo cortes y golpes por todo el cuerpo. Si no hubiera sido por mis vecinos, que escucharon mis gritos y entraron a mi casa para sacármelo de encima, no contaba el cuento. Me hubieran matado a mí también”.

Con estas palabras una joven compartió su temor días atrás, en el marco de la marcha que las organizaciones de mujeres organizaron para pedir Justicia por Carolina Rivero.

“Después de que mi ex me atacó fui a la comisaría de la familia a hacer la denuncia. No me pusieron custodia y no hicieron nada con él, que sigue libre como si nada. Yo tengo miedo. Fui al hospital, me atendieron por las heridas y me atendió un psicólogo. Pero con él no hicieron nada. No puede ser que se manejen así. Nos van a terminar matando a todas”, cerró la chica, acongojada.

“Esto es lo que pasa -dijeron sobre el tema las manifestantes- ninguno de los organismos que existen para darnos respuestas funcionan. Es una vergüenza” expresaron, indignadas.