La toma en El Bolsón se mantiene y Pogliano apunta a la justicia federal

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, consideró que la justicia federal no brindó respuestas por la ocupación de la reserva natural en el Mirador del Azul y Cabeza del Indio. Advirtió que evalúa presentar una denuncia por asociación ilícita a fin de generar una rápida intervención de la justicia provincial.

Pogliano recalcó que muchas de las 130 familias que días atrás ocuparon el Mirador del Azul y Cabeza del Indio "están vendiendo los lotes", a través de publicaciones en las redes sociales. “Eso muestra que hay un negocio de especulación. No hay una verdadera necesidad”, cuestionó.

Una semana atrás, unas 40 familias ocuparon un predio que el Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) tenía previsto ceder al club social El Refugio. Ante la falta de intervención de las fuerzas federales, pocos días después, otras 130 familias avanzaron con la toma hacia dos puntos turísticos estratégicos de El Bolsón.

En una reunión con la fiscal federal Sylvia Little, el intendente esa localidad insistió con el “inmediato desalojo”. Pero no quedó conforme con la respuesta.

“La justicia federal dice que no hay daño, que no se configura el delito de ocupación. Intenta que lleguemos a un acuerdo entre partes que ya intentamos. No hay firmeza en plantear que hay delito de ocupación y dicen que faltan elementos como la violencia para configurar el pedido de desalojo”, resumió Pogliano quien insistió en que se trata de una reserva forestal y que la constante presencia de gente en el lugar “genera un daño ecológico irreversible”.

“Lo que planteamos fue generar un listado de gente con necesidad de tierras para reubicarlos en sectores sobrantes de Loma del Medio. Son unas 370 hectáreas que el INTA cedería al municipio”, explicó Pogliano y recordó que ese predio también era una reserva que fue ocupada en el 2011 y desde entonces, “se ha degradado por completo”.

Intentan impedir el acceso de autos. Foto: gentileza

Pogliano objetó que a través de las redes sociales, se constató “el ofrecimiento de lotes en el Mirador de Azul, por ejemplo, a 60.000 pesos. Por eso, vamos a hacer una denuncia por asociación ilícita y presentar un amparo ambiental tratando de darle intervención a justicia provincial para tener una respuesta más rápida”.

Indicó que “hasta ahora, las denuncias del Inta en el fuero federal -que es el competente- no han llegado a nada y necesitamos que aceleren los tiempos. Hablamos del pulmón de El Bolsón”.

Pogliano consideró también que la ocupación no avanzó aún más debido a los retenes que dispuso la Policía Provincial y que impidió el acceso de más familias. “Nos liberaron la zona. Por lo bajo, las fuerzas federales tienen miedo de accionar. No quieren un segundo Maldonado ni un Rafael Nahuel. Pero esto no impide que la Gendamería o la PSA lleve a cabo una ronda intimidatoria”, concluyó.