La U11 deberá emitir los certificados de antecedentes

Por orden de un juez de Garantías, la Unidad de Detención 11 de Neuquén deberá incorporar en sus instalaciones una oficina para confeccionar certificados de antecedentes. La medida fue dispuesta luego de que los internos de un pabellón presentaran un habeas corpus colectivo, a raíz de que las autoridades del penal restringían las visitas a familiares por no presentar la documentación.

En una audiencia que se realizó el jueves, el juez Diego Piedra buena dispuso una serie de medidas tras un reclamo iniciado por 23 reclusos del pabellón 7 A. En el habeas corpus colectivo los internos reclamaron, entre varios aspectos, que actualmente sus familiares tienen dificultades para acceder porque en el ingreso se les solicita documentación y se trata de un trámite muy engorroso.

“Hay un decreto reglamentario de visitas a los internos que establece que todos aquellos que entran en categoría de allegados tienen que presentar certificados de antecedentes”, explicó el funcionario de la Defensa Pública de Ejecución Penal, Juan Galarraga. Los problemas surgen porque es un trámite personal que se realiza en dos oficinas que la policía tiene en Neuquén y que suele demorar varios días.

El funcionario explicó que la presentación de la documentación es un trámite administrativo y que aunque la persona tenga antecedentes, no se le puede restringir el acceso a la unidad. En ese contexto señaló que: “el problema de fondo es que si no se presenta ese papel no te dejan entrar y para tramitarlo puede tardar semanas en que los internos no pueden ver a sus familiares”.

El reclamo se inició el 24 de diciembre y los planteos del habeas corpus se efectuaron el pasado jueves antes el magistrado, quien resolvió que la cárcel disponga en sus instalaciones un sitio para realizar el trámite de manera más directa. Mientras tanto, y hasta que no se cree esta oficina, las visitas no deberán presentar la documentación.

También se criticó, pero no hubo resolución, respecto de los visitantes que si tienen antecedentes, porque se les impone otros requisitos, por ejemplo, no pueden mantener contacto con el detenido. Galarraga afirmó que actualmente no hay un lugar destinado a las visitas y por lo general los encuentros se dan dentro de los pabellones, lo que representa un riesgo en términos de seguridad.

En el habeas corpus también se realizaron reclamos, respecto a las restricciones al ingreso de alimentos y el estado de los colchones de los presos.