La UEFA dejó afuera a Messi y a Ronaldo en la terna a jugador del año

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han logrado monopolizar todas las entregas de premios desde hace casi 15 años. No verlos dentro de los tres nominados al mejor jugador de la temporada de UEFA es una rareza, pero es acorde a la lógica de lo que sucedió en la Champions League.

Tanto el Barcelona como Juventus estuvieron lejos de las expectativas en el certamen continental y eso atentó contra sus chances a aspirar al galardón.

Desde 2006 que ninguno de los dos queda en el podio. Lío quedó 4° y CR7 10°.

Los tres nominados fueron: Manuel Neuer, Robert Lewandowski y Kevin De Bruyne. El arquero ya había sido nominado en 2014 mientras que para el delantero y el volante es la primera vez en la terna final.

Messi obtuvo el premio en 2009, 2011 y 2015. Ronaldo lo consiguió en 2008, 2014, 2016 y 2017. Virgil Van Dijk (2019), Luka Modric (2018), Frank Ribery (2013), Andrés Iniesta (2012) y Diego Milito (2010) son los que ganaron en los años restantes durante la década.

El premio suele coincidir con el equipo campeón de Champions por lo que Neuer y Lewandowski corren con ventaja.

En total, votaron 80 entrenadores y 55 periodistas. Los entrenadores ternados fueron: Hans-Dieter Flick (FC Bayern München), Jürgen Klopp (Liverpool FC) y Julian Nagelsmann (RB Leipzig). La gala será el 1 de octubre.

Las ausencias del argentino y del portugués, no significan que no puedan estar ternados en el premio The Best que FIFA entregará a fin de año aunque puede ser un indicio.