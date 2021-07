La vida de Daniel Toro contada en un filme por la barilochense Silvia Majul

"El Nombrador", la película sobre Daniel Toro, el segundo largometraje dirigido por la directora barilochense Silvia Majul, se estrena en el Cine Gaumont el próximo jueves y el miércoles 4 de agosto, con dos funciones diarias. El documental también llega a la plataforma Cine.ar, donde estará disponible por 8 semanas, a 90 pesos, para todo el país.

Majul reconoció que la idea del documental surgió en 2014, cuando viajó a Chuquis, un pueblo riojano, donde bautizaron las calles con el nombre del cantautor Ramón Navarro, a modo de celebración por sus 80 años. Esa primera película de Majul sobre el músico argentino fue el puntapié inicial para El Nombrador.

“En ese momento, me preguntaron cuál sería mi próxima película y mencioné, casi sin dudarlo, a Daniel Toro. Quería hacerle un homenaje no solo por ser un referente cultural muy particular sino por su vida”, contó Majul.

A los 35 años, le diagnosticaron un cáncer de garganta que lo obligó a retirarse de los escenarios. “En muy poco tiempo, en 9 años, compuso mil canciones. Un de ellas, Zamba para olvidar”, agregó.

Trailer de "El nombrador", de Silvia Majul

El documental cuenta con la participación de Teresa Parodi, Albel Pintos, Ricardo Mollo, Diego Torres y Víctor Heredia, entre otros. Con mucho trabajo, Majul hizo una selección de 18 canciones del músico.

El rodaje se llevó a cabo en Salta durante enero y febrero del 2020, antes de la pandemia pero la realizadora audiovisual decidió estirar el estreno hasta el cumpleaños 80 del músico en enero de este año. “Es un decirle: aquí tiene parte de lo que nos ha dado. Es un pequeño gracias”, resumió.

"El Nombrador" se estrenó en el Festival de Cine de Cosquín y llegó hasta Rusia, donde se tradujo a ese idioma.

En este documental, trato de plasmar que la música de Daniel Toro llegó a toda la gente. Hasta Ricardo Mollo empieza cantando folclore. Es la raíz de todos los géneros”. Silvia Majul.

Al ser consultada sobre el desafío de la obra, Majul respondió: “Quise contar un poco sobre la vida de este hombre que estaba no oculto pero relajado en su casa. Mostrar cómo siendo una persona de cuna tan humilde, pudo componer de la forma en que lo hizo. Es una persona con cero resentimiento pese a lo que le pasó”.

Abel Pintos dio su testimonio en el filme "El nombrador".

Majul también quiso transmitir la manera en que la obra de Toro llegó a todos los estratos sociales pero también a todos los géneros. Encontró material inédito de Miguel Abuelo cantando folclore en sus comienzos, junto a su hermana Norma Peralta. En recorridas por el norte argentino, cantaban una canción de Toro.

Silvia Majul, Nadia Larcher y Ricardo Mollo, durante el rodaje del filme. (Foto: Eduardo Fisicaro).

“Como periodista de música popular, siempre sentí que subestimaban al folclore y no me gusta esa verticalidad con que se mira a la música. En este documental, trato de plasmar que la música de Daniel Toro llegó a toda la gente. Hasta Ricardo Mollo empieza cantando folclore. Es la raíz de todos los géneros”, expresó Majul.

El folclorista Facundo Toro, hijo de Daniel Toro, durante la filmación en Cosquín. (Foto: Eduardo Fisicaro).

En el documental también aparecen los hijos de Toro que siguieron sus pasos, dedicándose a la música. “Cuando escribí el guión, me pareció lindo que su hija hiciera las entrevistas con los artistas, los amigos de su papá y los periodistas. Ellos le van contando qué representa su papá y lo que significa el folclore. Y como los hijos cantan, ellos resolvieron los temas”, señaló.

Majul reconoció que, durante el documental, se sorprendió aún más con la figura de Toro. “Una persona tan humilde y uno de los grandes músicos del país que, quizás por lo que le pasó o su bajo perfil, quedó como un mito escondido. Lo consideran una leyenda viviente”, señaló.