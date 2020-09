Lakers lo ganó en el final y quedó 2 a 0 en la NBA

Los Lakers lograron una nueva victoria frente a los Nuggets en la final de la Conferencia Oeste de la NBA. Gentileza.

Los Ángeles Lakers, que es el principal candidato, consiguió anoche un agónico pero valioso triunfo frente a Denver Nuggets, por 105 a 103, para adelantarse 2 a 0 en la serie final queaniman por la Conferencia Oeste de la NBA.

En el gimnasio Advenhealth Arena de la burbuja de Orlando, el equipo californiano alcanzó una victoria angustiosa, a apenas un segundo del cierre, con un triple conseguido por el ala pivote Anthony Davis, goleador de la noche con 31 tantos.

El ex jugador de New Orleans Pelicans encestó 9-19 en dobles, 2-4 en triples y 7-7 en libres en los casi 39 minutos que estuvo en el campo en el partido disputado en el complejo Disney Wide World of Sports.

Davis redondeó su buena labor con la captura de 9 rebotes, la entrega de 2 asistencias y la concreción de 2 tapas, en un notable trabajo para ser una de las figuras de los Lakers.

El astro LeBron James, por su lado, acumuló 26 tantos, 11 rebotes y 4 pases gol para el quinteto que conduce Frank Vogel, que resultó el mejor del Oeste durante la fase regular.

En los Nuggets, que remontaron ocho puntos de desventaja en el último minuto y medio (92-100) y estuvieron muy cerca de pegar el zarpazo, sobresalió el pivote serbio Nikola Jokic, quien terminó con una marca de 30 puntos, 9 asistencias, 6 rebotes y 4 recuperos en 39 minutos.

Eel base canadiense Jamal Murray acumuló 25 unidades, 6 rebotes y 4 pases gol, siendo otro de los destacados, y Michael Porter (Jr.) consiguió 15 tantos y 4 rebotes.

Los Lakers llegaron a la victoria en el últimol segundo del partidol con Denver. Gentileza.

El tercer partido de la llave se jugará mañana desde las 22 y puede ser casi decisivo si es que Lakers logra vencer otra vez a los Nuggets, que esperan pegar un batacazo frente al favorito.

Por la división del Este, en la definición, el miércoles desde las 21.30 el represenativo de Boston Celtics buscará nivelar la serie que sostiene con Miami Heat, que está adelante por 2 a 1.