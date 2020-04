Lamarque investiga el origen del brote, en un Valle Medio complicado por la covid-19

Por Jorge Tanos

El Valle Medio muestra la imagen más preocupante de Río Negro en esta crisis por la pandemia del coronavirus. Ciudades aisladas, en las que, a pesar de las medidas, los contagios no paran de crecer al mismo ritmo que el temor ciudadano. Los pueblos de esta verdadera ciudad lineal decidieron en distintos momentos aislarse, pero esto no logró frenar los contagios. Desde abril hubo en la comarca 42 casos (entre activos, recuperados y fallecidos).

Luego del hermético cerco sanitario impuesto a Choele Choel desde Salud de la Provincia, la noticia más destacada en las últimas horas fue la explosión de contagios en Lamarque. En pocos días, la localidad pasó de no tener casos de coronavirus a contabilizar más de una decena de enfermos y -además- se prevé que sigan aumentando. De hecho, hay 15 familias aisladas.

Rápidamente, sobre cómo se dio la secuencia de contagios se comenzó a tejer una falsa noticia que se viralizó por las redes, que hablaba de una fiesta donde hubo asado y alcohol y en la que -además- se apuntaba hacia una colectividad extranjera.

Esto fue desmentido ayer de manera categórica por el intendente, Sergio Hernández. “No hubo fiesta, pero si estamos investigando que todos los casos tienen un nexo común: una persona (un joven) que no habría respetado la cuarentena y que habría recorrido varias casas de amigos. Creemos que se pueden a llegar a dar, por lo que estamos investigando, unos 15 casos. Pero estamos tratando de determinar el paciente cero. Tenemos a 15 familias aisladas y bajo seguimiento epidemiológico”.

Harnández no pudo ocultar su enojo a Río Negro. “Desde hace semanas tomamos medidas que otros pueblos no tomaron. Cerramos el acceso, desinfectamos vehículos y sectores de la ciudad, y realizamos controles. Pero no en todos los lugares fue así”. Apuntó así de manera indirecta a localidades vecinas, que a su juicio no actuaron estrictamente.

La entrada a la ciudad luce desde hace semanas custodiada por personal policial y municipal. Allí cada vehículo es desinfectado. Por calles, un tractor esparce un amplio rocío con desinfectante. Desde Salud de la provincia le propusieron ayer al jefe comunal tomar una medida similar a la de Choele, un cerco sanitario. Pero el intendente respondió que la ciudad tomó esas medidas hace semanas.

A su vez, en Luis Beltrán, donde hace días se festejó la recuperación de dos enfermos, se conoció ayer a la mañana que una persona dio positivo. El caso no es menor: es un trabajador de un empaque, lo que obligó a las autoridades municipales y sanitarias a cerrar el establecimiento por 15 días y a aislar con seguimiento a 35 personas que trabajan allí.

El intendente Robin del Río, dijo a Río Negro, que ya se han dispuesto camas en distintos sitios, como las residencias estudiantiles, de ser necesarias.

En tanto, Choele Choel muestra una imagen fantasmal con sólo un acceso habilitado, custodiado por media docena de policías, y el resto cerrados con caños amarillos, tachos y cintas. Según fuentes de la policía unos 50 efectivos trabajan en turnos rotativos, custodiando accesos y calles las 24 horas. Ayer, fuentes del hospital de Choele Choel mencionaron que se detectaron 4 nuevos casos sospechosos y que se habría podido determinar el paciente cero, pero aún no se dio a conocer.

La cantidad de casos en Lamarque puso en alerta a todo el sistema sanitario.

Trasladan los partos a otras ciudades de la provincia

Las mujeres embarazadas a punto de dar a luz en las localidades del Valle Medio con pocos contagios serán derivadas a otras ciudades de la provincia para sus partos.

Así lo confirmaron fuentes del hospital zonal de Choele Choel, cabecera de la región. En esta ciudad, el área de maternidad y pediatría se abrió en una clínica privada del centro.

Mientras que se aclaró: “lo que se quiere hacer es que desde otros hospitales -los pacientes- no se expongan derivando a Choele Choel, para no exponerlas. Ahora como Lamarque tiene varios casos, si van a poder derivar a Choele. Todas las otras localidades -Luis Beltrán, Pomona, Darwin, Coronel Belisle y Chimpay- van a derivar a Villa Regina y a San Antonio Oeste. Si los partos exceden las camas allí se derivaran a Roca o Viedma”.

Ante esta situación, Robín del Río, intendente de Beltrán, señaló “estamos en un gris en este punto porque podemos ayudar a las mujeres a llegar Villa Regina, pero después cómo se hace para que regresen. Es algo que estamos analizando, porque sólo para estos días hay ya planeados cerca de 10 partos”.