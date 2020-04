Las aerolíneas reprograman los vuelos a partir de septiembre

Los vuelos de cabotaje no llegarán a Bariloche hasta septiembre. Archivo

El regreso de los vuelos de cabotaje en Argentina, suspendidos por el aislamiento obligatorio dispuesto para frenar el avance de la pandemia del coronavirus, podría postergarse para la primavera.

El plazo estimado generó sorpresa al ser incluido en una resolución emitida por la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) que anoche se dio a conocer cuando el presidente Alberto Fernández realizaba el anuncio de la extensión de la cuarentena hasta el 10 de mayo.

Según informó la agencia de noticias Télam, las líneas aéreas podrán reprogramar sus operaciones regulares y comenzar a comercializar sus servicios a partir del 1 de septiembre próximo.

La medida aclara que “la reprogramación de operaciones y las autorizaciones estarán supeditadas al efectivo levantamiento de las restricciones impuestas al transporte aerocomercial y a las modalidades de operación que oportunamente se pudieren establecer en función de la salida ordenada de la emergencia generada por el nuevo coronavirus COVID-19”.

Una resolución anterior emitida ayer por la Anac, establecía la prohibición para las líneas aéreas a comercializar pasajes para vuelos que no hayan sido autorizados por el organismo, en virtud de algunas situaciones que se habían detectado de pasajeros que habían adquirido hasta cuatro pasajes en distintas compañías para servicios que finalmente no se realizaron por no contar con la autorización respectiva.

En Argentina, los vuelos desde y hacia cualquier destino del país, están cancelados desde el inicio de la cuarentena decretada el 20 de marzo. Solo se coordinaron algunos servicios de repatriación con una autorización especial del Gobierno nacional.

La postergación de la comercialización de vuelos hasta septiembre es una mala noticia para el sector turístico de Bariloche que esperaba retomar parte de la actividad en las vacaciones de invierno y pedía una medida nacional para evitar devoluciones ante compras anticipadas.

La resolución de la Anac menciona que “la situación sin precedentes provocada por el nuevo coronavirus no permite certezas respecto de la finalización de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que atenta contra el transporte aerocomercial de pasajeros, cabiendo presuponer que la salida de la misma deberá respetar las restricciones sanitarias que oportunamente se establezcan”.

Respecto a la resolución anterior, que prohíbe a las aerolíneas la venta de pasajes para vuelos que aún no están autorizados, la Anac también indicó que cualquier tipo de promoción o comercialización sería pasible de sanciones.

La titular de Anac, Paola Tamburelli, explicó a Télam que las dos resoluciones son sancionadas de manera conjunta y que la razón era "proteger al pasajero, ya que algunos que se encontraban varados, compraron como cuatro pasajes de empresas que vendían sabiendo que no iban a poder operar esos vuelos".

"Pero también era necesario equilibrar esa medida que evitaba la comercialización, con la sostenibilidad económica de las empresas que les permitan tener ingresos. Un equilibrio muy delicado y difícil de lograr desde la autoridad", señaló.