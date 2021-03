Las asambleas de ATEN votaron, por mayoría, la aceptación de la oferta salarial

Los resultados de las votaciones en las asambleas de las 22 seccionales de la Asociación Trabajadores de la Educación del Neuquén, ATEN, eran ajustados porque en las más numerosas, como la de Neuquén capital, se impuso el rechazo.

La propuesta salarial que presentó el gobierno de Neuquén a la conducción de ATEN llevará el salario inicial de un docente que recién se inicia a 46.490 pesos, un aumento del 35% respecto del que se mantenía congelado desde enero de 2020. Será el sector donde recaerá el mayor impacto, pues en el resto de las categorías rondará el 30%.

El gremio informó que cerca de 4 mil docentes participaron de las asambleas virtuales en las 22 seccionales y rescató que “la democracia sindical celebra un día más de lucha”. El plenario de secretarios Generales se realizará hoy por la mañana y se adelantó que la “tendencia de los votos en las 22 seccionales es hasta ahora la aprobación” de la oferta recibida del gobierno.

Según trascendió, un primer conteo de los votos indicaban que la aceptación cosechó alrededor de 2.600 votos de los docentes, mientras que el rechazo llegaba a los 1.600.

El titular del gremio, Marcelo Guagliardo, resumió anoche que la propuesta lograda en la mesa de negociación ha sido aceptada en las asambleas de Rincón de los Sauces, Centenario, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Añelo, Cutral Co, Villa La Angostura, Piedra del Águila, Loncopué, El Huecú, Andacollo, Chos Malal, Las Lajas, Las Coloradas, Plottier y Aluminé. Se rechazó en El Chañar, El Chocón, Zapala, Senillosa, Picún Leufú y “en Neuquén por muy poco margen”.

En los distritos 1 y 8 de la capital, ganó el rechazo impulsado por la Minoría Multicolor de ATEN que logró 774 votos y la aceptación obtuvo 698 votos, según informó la dirigenta Angélica Lagunas.

Según se informó, en Centenario ganó la aceptación por 176 contra 141 del rechazo, en Zapala el no se impuso por 120 contra 49 de la aceptación y también en Picún Leufú se impuso el rechazo por 44 a 19. En Cutral Co y Plaza Huincul se impuso el sí por el 52,9% y el no obtuvo el 44,6% de las asambleas que se realizaron en forma virtual.