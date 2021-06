Las cámaras pyme defendieron la reforma del Compre Neuquino en la Legislatura

La Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (Fecene) se manifestó ayer favor de una reforma "urgente" de la ley de Compre Neuquino en la exposición que realizó frente a diputados de la comisión de Energía de la Legislatura. El proyecto de modificación fue presentado en diciembre pasado por el gobernador Omar Gutiérrez y pretende ampliar las posibilidades de certificación de las empresas locales para su ingreso en la industria hidrocarburífera.

El presidente de la Fecene, Mauricio Uribe, dijo que la sanción de la propuesta “es urgente” ya que las licitaciones de servicios por parte de las operadoras se realizan en forma anual, bianual o trianual. Planteó que, si para el 2022 habrá mayores inversiones, “necesitamos poder participar de las próximas campañas de operaciones” en la actividad.

"La ley de Compre Neuquino no es la única herramienta que tenemos, pero si de las más importantes", afirmó.

El secretario de la organización, Edgardo Phielipp, añadió que actualmente solo existen poco más de 80 empresas certificadas, pero que consideró que son muchas más las que podrían tener posibilidades con una reforma de la legislación actual.

"Hace falta adaptar esa legislación que no ha podido cumplir con su finalidad. De la misma manera que la ley original no pudo porque las empresas desaparecían, después hubo otra modificación que tampoco ha respondido al problema. Se procura adaptar la legislación a las necesidades y realidades para que la trama empresarial crezca sin esas limitantes que impiden la certificación", planteó.

El dirigente empresario también refutó las observaciones hechas hasta ahora por las operadoras. Afirmó que los denominados “márgenes de preferencia” ya existen y que no implican que se pague más por el mismo servicio sino la posibilidad de que, en la licitación, empresas locales igualen el precio al cotizado por la compañía extra-territorial.

También afirmó que la Fecene no quedaría como autoridad de aplicación de la norma, sino que esa tarea le corresponderá al Centro Pyme. "De ninguna manera puede quedar en otra organización que no sea esa. Lo único que se integra en el proyecto es una comisión de seguimiento, pero si molesta no tenemos ningún problema", mencionó en cuanto a la posibilidad de retirar dicha participación. "No pasa por un problema esencial", aclaró.

La comisión de Energía continuará con el estudio del proyecto que fue ingresado por Gutiérrez en diciembre pasado.