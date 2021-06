Compre Neuquino: “No debe encarecer la industria”

La discusión por la nueva ley del Compre Neuquino, hoy en estado parlamentario en la Legislatura de Neuquén, tiene consenso en varios aspectos y en otros no. Todos concuerdan que el espíritu de la nueva normativa debe fomentar la inversión y evitar encarecer la industria, por eso uno de los cambios que seguramente se aprueben es la modificación de la posibilidad de ofertas de las firmas con certificación.



Actualmente hay un techo en las compulsas que favorece a las firmas que tengan certificación, tienen prioridad sobre otras firmas, incluso con ofertas más altas. Esto se modificaría y la nueva normativa ampliaría el margen para igualar la mejor oferta de una empresa no neuquina.



La próxima ley plantea que vos no tenés el derecho a cobrar más, sino a igualar el precio del que estaba por debajo tuyo”. Gonzalo Echegaray. RRII de Ceipa

Hay consenso en este punto porque uno de los aspectos más discutidos en la industria es bajar los costos de producción. En este sentido, Gonzalo Echegaray, RRII de Ceipa (Cámara Empresarial Industria Petrolera y Afines de Neuquén) señaló que en ese aspecto, todas las partes están de acuerdo.

“Uno de los puntos de la nueva normativa te da la oportunidad de que si vos pasás un precios más caro, lo puedas acomodar al precio que pasó el mejor oferente que no es de Neuquén. La próxima ley plantea que vos no tenés el derecho a cobrar más, sino a igualar el precio del que estaba por debajo tuyo”.



Agregó que la principal causa por el bajo número de empresas que forman parte del Compre Neuquino son los requisitos que requiere y que por eso es importante discutir algunas modificaciones.

Sin embargo, reconoció, como lo indicaron directivos de varias operadoras, la normativa no resuelve la situación macro del sector, sino que se trata de un aspecto más sobre un engranaje más complejo. Hoy hay 83 firmas con certificación y la principal discusión es cómo ampliar el espectro.



Por eso la nueva ley plantea una serie de modificaciones que permitirá ampliar ese número a 1.000, siempre y cuando las pymes tramiten la normativa. “Hay tres requisitos que están en discusión , uno de ellos es años de antigüedad. Hay muchas empresas que son nuevas. La norma hasta los cinco años es bastante restrictiva”, explicó Echegaray.

Otro aspecto que no contempla el compre son empresas que tienen base en otras provincias. Sobre esto se discute una flexibilización que apuntaría a las firmas no neuquinas pero que tengan un alto nivel de contratación de operarios neuquinos.

Echegaray destacó que el proyecto de ley es importante pero que no resuelve problemas macro. “La discusión debe ser a todos los niveles, a nivel macro vos necesitás que vengan inversiones y para eso no podes encarecer la industria”, explicó y agregó: “Entonces las firmas internacionales dicen yo no invierto en Vaca Muerta porque es caro, porque me exige que contrate a gente que es cara, es un planteo que hemos hecho, necesitamos una ley que no encarezca la industria, sino van a venir menos inversiones”.

La dificultad de las pymes para acompañar el desarrollo de Vaca Muerta

La crisis que atraviesa el mundo pyme en este escenario de pandemia por el coronavirus genera dificultades para subirse al envión que están desarrollando las operadoras en Vaca Muerta.



La creciente actividad en poco tiempo, algo característico en el no convencional, genera algunos interrogantes en las empresas de servicio locales que en muchos casos no cuentan con capitales ni recursos para hacer frente a la demanda.



“Hoy vemos mucha actividad, pero hay dificultades para cumplir con algunos compromisos porque muchas pymes arrastran grandes deudas, entonces están cortas de recursos de capitales de trabajo para encarar nuevos proyectos”, explicó Echegaray.



El RRIIde Ceipa destacó que hay un importante trabajo por parte de toda la cadena productiva para acomodarse al repunte de la actividad.



“Lo que se restringe un poco y que va a postergar por un tiempo son las inversiones que estaban planeadas porque se descapitalizaron en stock de liquidez. Estos capitales fueron destinados a la estructura que hoy demanda el sector. Se están buscando todas las alternativas para financiar capital de trabajo”, precisó.