Las elecciones del 27/10

Neuquén

Sé, como tantos que me leen, lo difícil que es llegar a fin de mes, y que a veces no llegamos. Pero tener menos nos hace pensar. Si no podemos solos, busquemos al de al lado y juntos veamos por dónde salir adelante, qué cosas podemos cambiar y que nos rindan más, sin bajar los brazos, poniendo garra y corazón y dándonos fuerza para estar mejor junto a nuestros seres queridos. Tal vez seamos más los que tenemos que trabajar, o debamos hacerlo por más tiempo; y es probable que esta situación requiera menos gastos y hasta privarnos de ciertos gustos, pero si lo hacemos todos con convicción estaremos dotados para vivir mejor en un país donde la naturaleza ha sido más que generosa al abastecernos de lo que necesitamos.

No podemos equivocarnos en las elecciones venideras. Debemos votar para evitar que vuelvan a robarnos, no solo a nosotros, sino también a generaciones futuras.

Tengamos claro que queremos ser libres, vivir en democracia y con dignidad. Por medio de la educación recuperemos los valores perdidos, la cultura del trabajo y el estudio en los más jóvenes (nunca es tarde para hacerlo), la honestidad y el respeto por nuestros semejantes y los mayores. Luchemos porque haya menos droga, o mejor dicho ninguna; mayor seguridad en las calles y en nuestros propios hogares; más y mejor salud, con énfasis en la prevención…

Por favor, por todo esto y lo que vos creas que suma al bienestar propio y de nuestro país, no desperdicies tu voto. Para que no terminemos como los hermanos venezolanos, huyendo del país con lo puesto… Si países limítrofes más pequeños han podido salir, Argentina también va a poder. Pensalo, ¡se puede!

Laura D. Colombino

DNI 3.265.053