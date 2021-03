«Las escuelas no han sido el gran foco de contagio como algunos pensaban»

La delegada escolar en Bariloche, Beatriz Alarcón, dijo este lunes que pudo haber surgido que algún docente se haya contagiado de la COVID-19 este mes, pero aclaró que no tienen “una explosión de contagios en las escuelas”.

Opinó que algunos contagios entre docente se originaron porque son contactos estrechos de una persona enferma. Explicó que hay una plataforma nacional donde los directivos de cada escuela primaria o secundaria “van cargando los casos de COVID registrados”. Y afirmó que hasta la semana pasada no había casos reportados en colegios de Bariloche.

Aunque observó que es posible que se hayan detectado contagios este fin de semana entre personal docente que no fueron cargados aún a esa plataforma. De todos modos, Alarcón sostuvo al momento de evaluar la marcha de las clases presenciales que, hasta el momento, “las escuelas no han sido el gran foco de contagios como algunos pensaban; gracias a Dios no ocurrió”.

Alarcón, sin embargo, admitió que es una situación que demanda un seguimiento constante. “Nadie puede aseverar que no va a haber ningún contagio en las escuelas, eso es imposible”, advirtió la funcionaria que depende del Ministerio de Educación de Río Negro.

“Por eso, debemos destacar que hay un gran acompañamiento de las familias de los estudiantes, de los docentes y del personal no docente. “No nos podemos distender, la pandemia no pasó”, recordó. “Nadie puede decir que casos positivos no habrá”, afirmó.

Cuando se le preguntó si tienen fecha de vacunación para el personal docente, Alarcón respondió que esa información “no la manejamos nosotros”. Recordó que tiempo atrás les habían pedido los listados del personal que trabaja en las escuelas de Bariloche y lo enviaron a Viedma, pero las nóminas definitivas se hicieron en la capital provincial. Dijo que la campaña de vacunación la coordinan desde el Ministerio de Salud de la provincia.

Obras pendientes

Alarcón aseguró que ya se ejecutó entre el 70 y 80 por ciento de los trabajos, en el edificio donde funcionan las Escuelas Secundarias 44 y 33 de Bariloche. Se trata del colegio que está ubicado en 2 de Agosto y Elordi. “Estamos dentro de los plazos de la obra”, aseveró.

Explicó que se está renovando toda la instalación eléctrica del colegio. Y afirmó que el mismo trabajo se ejecuta en la Escuela 267, donde se hizo el 70 por ciento de la obra.

Explicó que el año pasado hicieron todos los pasos administrativos para solicitar esas obras ante la provincia, porque eran necesarias. Comentó que una vez autorizada la obra se llamó a licitación, pero la primera convocatoria quedó desierta porque no se presentó ninguna empresa interesada. Hubo que hacer un segundo llamado. Puntualizó que todo ese demandó tiempo. Recién en diciembre adjudicaron las obras a una empresa.

La delegada escolar en Bariloche, Beatriz Alarcón, dijo que en el edificio de la ESRN 44 y 33 ya se ejecutó el 80% de la obra. (Foto Gentileza prensa oficial)

“¿Por qué no hicieron los trabajos durante el año pasado que no hubo clases presenciales y las escuelas estuvieron vacías?”, preguntó RÍO NEGRO. “Deberían haber estado listas durante el año pasado. Yo opino igual que usted, pero los plazos administrativos escapan a nosotros”, respondió.

Observó que el año pasado, la obra pública se paralizó por la pandemia durante varios meses. Aseveró que recién comenzaron a trabajar después del invierno “y las empresas no fueron ajenas a los contagios por COVID. Todo eso retrasó las obras”.