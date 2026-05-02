Franco Colapinto terminó 10° en la Sprint del Gran Premio de Miami

Franco Colapinto finalizó en la 10° posición en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami. El argentino no pudo tener la mejor sesión y quedó a un paso de los puntos.

Lando Norris (McLaren) fue el ganador y Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (3°) completaron el podio. Es la primera carrera de la temporada que no gana un piloto de Mercedes (Antonelli o Russell).

El bonaerense largó en el 8° lugar pero un roce con Verstappen lo hizo perder su lugar en la primera curva. El que lo aprovechó a la perfección fue su compañero Pierre Gasly, que lo superó. Rápidamente Colapinto reaccionó y se quejó por la radio: «Amigo, ¡Max me tiró afuera».

¡LOS TRES PELEANDO POR UN LUGAR! Max Verstappen terminó encerrado por Lewis Hamilton y Franco Colapinto, pero por fortuna, todo quedó en un leve toque y pudieron seguir en carrera.



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Con el pasar de las vueltas, Colapinto trató de encontrar el ritmo y acercarse al francés pero le costó. Recién en la vuelta 8 pudo girar más rápido y comenzó a acercarse.

Pero luego perdió el ritmo y se alejó a casi 4 segundos de Gasly. En el último tramo de la carrera, Franco tuvo que aguantar a Hadjar (Red Bull) que lo empezó a presionar y lo superó en la vuelta 17.

El argentino estuvo cerca de volver a la 9° posición, pero no lo logró y terminó la carrera en la 10° posición. Por su parte, Gasly finalizó 8° y sumo un nuevo punto en esta temporada. Cabe destacar que en la Sprint solo suman puntos los ocho primeros. Lo próximo en la agenda del argentino será la clasificación para la carrera del domingo a partir de las 17 horas.

La clasificación de pilotos tras la Sprint en Miami

1° Kimi Antonelli (Mercedes): 75

2° George Russell (Mercedes): 68

3° Charles Leclerc (Ferrari): 55

4° Lewis Hamilton (Ferrari): 43

5° Lando Norris (McLaren): 33

6° Oscar Piastri (McLaren): 28

7° Ollie Bearman (Haas): 17

8° Pierre Gasly (Alpine): 16

9° Max Verstappen (Red Bull): 16

10° Liam Lawson (Racing Bulls): 10