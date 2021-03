Las ferias del trueque resurgen en Cutral Co y Plaza Huincul

Después de casi un año de pandemia, las ferias de trueque que funcionan en Cutral Co y Plaza Huincul comenzaron a despegar, e intentan volver a recuperar el nivel de movimiento que tenían antes de marzo del año pasado. Se espera que se puedan sumar más feriantes, de modo que se reactiven las economías familiares.

Recién hace unos seis meses, o dos meses -según el caso- se empezaron a habilitar. En Cutral Co, hay una en el salón multiusos del comité local de la Unión Cívica Radical; y otras que funcionan en los barrios Progreso, Nehuen Che y Monte Hermoso. Falta la de Parque Oeste. En Plaza Huincul, hay en el barrio Centenario y resta que se ponga en marcha la de Otaño.

Se las sigue llamando "ferias de trueque" aunque haya venta más que intercambios, como sucedía en 2002, cuando nacieron producto de la crisis económica.

Graciela San Martín es la coordinadora de la denominada "Feria Alem", que desde hace dos años funciona en el salón radical. La mayoría de los puestos corresponden a vecinos y vecinas que hace unos veinte años que son feriantes. "Nos dedicamos a feriar", señaló. Después de seis años de pedir el espacio físico, el presidente del comité, Horacio Mañueco, les permitió usar el lugar y vino la pandemia.

"Hace seis meses Bromatología (de Cutral Co) nos habilitó a cinco feriantes, después diez, más adelante quince y ahora ya somos veinte los que podemos estar", describió. El espacio les permite mantener la distancia social y hay protocolos.

La feria tiene ropa -usada y nueva-, macetas, hornos, chulengos, parrillas, barbijos, fiambres, tejidos, plantas, facturas y alfajores; por ejemplo. Aquí están miércoles y sábados, durante varias horas al día: de 9 a 19.

"Estamos estancados y todos estamos en la misma. Hay días mejores y otros que ninguno vende nada, ninguno tenemos trabajo y vivimos el día a día", dijo Graciela.

La gente "viene, mira, pregunta, y se van. Alguno compra, hay ferias lindas y otras en las que no vendemos nada. Como pasa con otros rubros", subrayó.

En Plaza Huincul, Nadia Fonseca logró que habilitaran el playón del centro comunitario del barrio Centenario. Adentro no pueden hacerlo todavía ante la falta de personal que pueda estar en la puerta para sanitizar las manos del público que ingresa y limpiar el lugar.

Desde hace dos meses están los martes y viernes, de 18 a 20:30, aunque el horario se acomoda a las condiciones meteorológicas. Y ahora también pudieron organizarse para ir hasta el paraje Sauzal Bonito, donde estarán en el gimnasio. La comisión de Fomento dispondrá del colectivo para el traslado.

Los feriantes tienen por ahora productos que no son alimenticios porque no los autorizan. Hay ropa –nueva y usada-, juguetes, e invitan también a artesanos. “Fue muy duro en el invierno (en plena pandemia) porque no podíamos hacer las ferias. Y nos manejábamos por las redes y whatsapp para ofrecer nuestros productos”, explicó Nadia.

Por esta razón es que se les debió asistir a varias familias de feriantes con bolsas de alimentos porque no tenían ingresos, al no estar activo su círculo del trueque. “A pesar de todo, se pudo seguir. Hay muchos de las y los feriantes que esta es la única salida económica”, aclaró.

Al momento de conocer qué significan las ferias, Graciela fue contundente “es mi vida, hace 20 años que lo hago. Es mi forma de vivir y a pesar de estar diez o doce horas se nos pasa volando”. En su caso, empezó con ropa usada, luego siguió con ropa nueva y ahora se dedica a la venta de macetas.