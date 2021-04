Las garrapatas: por qué son tan peligrosas para animales y qué debemos hacer

Son muchos los casos confirmados durante el 2020 y en lo que va del 2021, sobre estas patologías en los perros. La prevención de las enfermedades mediante las vacunas y la utilización de pipetas u otros productos es un requerimiento necesario, para evitar la infestación de garrapatas y pulgas en nuestras mascotas.



En esta oportunidad, RÍO NEGRO consultó a la médica veterinaria María Sabrina García, de Roca, quien afirma que a diario en su laboratorio de análisis clínicos se comprueba la presencia de estas enfermedades mediante análisis de sangre. En el caso de la Ehrlichiosis es una enfermedad transmitida por la picadura de las garrapatas.

“Los organismos de Ehrlichia forman agregados dentro de una vacuola citoplasmática que recibe el nombre de mórula, la cual se ubica principalmente dentro del citoplasma de los monocitos. La enfermedad puede ser aguda o crónica”, explica la profesional.

Y agrega: “Los signos clínicos varían de leves a severos y pueden incluir fiebre, letargia, anorexia, aumento de los ganglios y bazo, alteraciones de sangrado, vómitos o diarrea, cambios oculares, signos respiratorios y neurológicos. También puede observarse poliartritis supurativa.

Las garrapatas son habituales en perros, pero también suelen atacar a los gatos.



“Es una enfermedad que tiene tratamiento y se obtienen buenos resultados, acudiendo rápidamente al veterinario frente a la aparición de los síntomas”. explica García.

En la Hepatozoonosis los perros se infectan al ingerir las garrapatas infectadas por dicho parásito. Esta enfermedad causada por el Hepatozoon canis y Hepatozoon Americanum y es una enfermedad grave que a menudo resulta ser fatal.



“Los signos clínicos están relacionados con una grave infección muscular cardíaca y esquelética(miositis) con signos clínicos que incluyen fiebre, pérdida de peso, perdida de musculatura, dolor esquelético y ataxia”, explica la veterinaria.

En el caso de no encontrar el hemoparásito no descarta la infección. Si existe historia de exposición a garrapatas y los signos clínicos son compatibles se recomienda realizar otras pruebas como PCR.

“Esta patología tiene tratamiento que, en una etapa temprana da buenos resultados, si no, de otra manera puede resultar fatal para el paciente”, concluye Sabrina García.

A tener en cuenta

Ehrlichiosis:

En los análisis de sangre puede observarse un hemograma con anemia no regenerativa, trombocitopenia y neutropenia.

La identificación de una mórula es diagnostico de Ehrlichiosis .

Si se sospecha de infección y no se observan las mórulas pueden hacerse test u otras pruebas como PCR.

Hepatozoonosis:

Los perros se infectan al ingerir las garrapatas infectadas por dicho parásito.

Son organismos que forman grandes gametocitos, los cuales tienen forma oval y elíptica y son estructuras de color azul claro dentro del citoplasma de neutrófilos, monocitos o ambos.

Es una enfermedad grave que a menudo resulta ser fatal.