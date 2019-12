Las Grutas, en el peor estado

Las Grutas

Felicito al nuevo intendente de San Antonio Oeste y por ende de Las Grutas, el señor Adrián Casadei, y a todo el equipo que asumió junto a él para dirigir los destinos de los próximos años de nuestra hermosa villa turística. Realmente le deseo suerte, porque creo que la tarea que tiene por delante es titánica…

Soy comerciante y vecina residente desde hace 5 años, pero pasé acá casi todos los veranos de mi vida, vacacionando con mi familia.

Vi crecer y progresar esta villa, por eso puedo dar fe de que nunca Las Grutas estuvo en este deplorable estado de abandono en el que se encuentra desde hace 4 años.

Aunque se observa que ya se pusieron en acción para mejorar los puntos más urgentes, para esta temporada no le pidamos maravillas al intendente Casadei, el hombre tampoco es mago…

Pero sí podemos ayudarlo entre todos los vecinos que vivimos aquí embelleciendo nuestro lugar. Por ejemplo: cada uno puede mantener los frentes y veredas de sus casas y comercios limpios (digo limpiarlos por motu proprio, sin esperar que venga la Municipalidad a hacerlo), no tirar basura donde no corresponde, etc.

Las Grutas es hermosa… si ayudamos entre todos podemos darle el status que se merece: ser la mejor playa de la Argentina.

Andrea Camina

