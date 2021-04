Las Grutas: Los prestadores que trabajan con contingentes piden buscar alternativas

“Ahora, el hotel está cerrado. Después de lo que pasó el año pasado, en el que no pudimos trabajar con los contingentes que suelen llegar en la temporada baja y media, pensábamos que habría un repunte. Pero esta decisión de frenar los contingentes nos cambió los planes. Se nos cayeron varios grupos que teníamos acordados. Es muy difícil la situación”.

Con estas palabras, Walter Zonco, dueño de un hotel y de una firma de excursiones del balneario, se refirió al momento que atraviesan los de su rubro, que, debido a las disposiciones anunciadas para evitar el avance de la segunda ola de Covid, deberán afrontar los próximos meses sin el movimiento que solían aportar los grupos de adultos mayores o de jóvenes turistas.

“Optamos por cerrar, porque en un momento donde no hay demanda tener una estructura abierta implica mucho mantenimiento. Es complicado porque la temporada de verano no fue como habíamos deseado, y frenar los contingentes con los que hubiéramos trabajado un poco en estos meses es un nuevo golpe” consideró.

En el mismo sentido se manifestó Sonia Sawicky, la titular de una empresa de excursiones. “Se está generando un cuello de botella cada vez más asfixiante. El verano fue muy liviano en cuanto a público y ahora volvemos a estar en stand by. Es una situación que va a repercutir en el resto de las actividades, porque el turismo tiene un efecto multiplicador. Si trabaja el hotel se mueve la lancha, el que vende excursiones, el restaurante. Y el personal que se contrata gasta en los comercios locales. Cuando eso no está toda la cadena comercial se resiente” reflexionó la mujer.

Con este panorama, los prestadores coincidieron en la necesidad de plantear en forma urgente estrategias para captar al viajero individual, o a los que viajen junto a su grupo familiar o de amigos.

“Habrá que analizarlo con el Ente mixto de promoción turística (Emprotur, integrado por referentes de las cámaras de comerciantes y del gobierno municipal). Ver de qué manera podemos alentar la llegada de visitantes individuales. No será fácil porque el turismo de grupos siempre abarata los costos, y en realidad lo que se perderá al no contar con ese público será difícil de recuperar, pero no hay que bajar los brazos” manifestó Sawicky.

“Tendremos que replantear estrategias. Hay mucho por delante, incluso la temporada de avistaje de ballenas y otros mamíferos marinos, que comenzará al promediar el invierno. Hay que pensar de qué modo lograr que el movimiento no se pierda por completo, para que no se vuelva a repetir lo que ocurrió el año pasado” cerró Zonco.