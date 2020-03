Las mascotas, también en casa

Buenos Aires

Me pregunto si los perros inmunizan contra el coronavirus Sino, no me explico porque los dueños de mascota se pasean por todos lados con libertad.

A mi entender deberían quedarse también en sus casas y destinarles un lugar para sus necesidades. Porque resulta que ensucian las veredas y después hay que salir a limpiarlas. Además que sus dueños reparten el virus aun con la protección de sus perros.



Salen a la calle y cuando entran (sobre todo en departamentos) pasean el virus en el ascensor y pasillos comunes. Las mascotas también deben quedar adentro de las viviendas por el bien común.



Inés García Oliver

DNI 4.728.690