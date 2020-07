Las obras de los políticos

Creo que no es nuevo que las obras que hacen los políticos, tarde o temprano, las pagamos entre todos. Ya lo dijo Jefferson en Estados Unidos allá por 1780: “Si permitimos que los gobernantes nos endeuden, pagaremos impuestos a perpetuidad en todas las cosas”.

Creo que llegó la hora de que tomemos el toro por las astas. No permitamos que los políticos de turno se embarquen en obras faraónicas y que las terminemos pagando entre todos. Llegó la hora de que los gobernantes que nosotros pusimos nos escuchen y no permitamos que digan “No me importa lo que diga la prensa”.

Ésta solamente refleja lo que el pueblo quiere, y las autoridades no solamente tienen, sino que deben escucharlo.

Un prócer dijo: “Con libertad no ofendo ni temo”, y no debemos tener miedo de mafiosos que se enquistan en los malos gobernantes. Digamos nuestro pensamiento o callemos y no esparzamos rumores.

Basta de mantener a proxenetas bajo la promesa de “cuidarnos”.

Mientras, se llevan el 2% de nuestros ingresos y va para los jerarcas, ya que sus fortunas suben de la misma forma que la de la expresidente, que hoy busca la absolución vía ilegalidades. ¡Son ladrones!

Saludo atentamente,

Sabrina E. Campbell

DNI 13.298.343



Venado Tuerto