Leandro Arco: “Hay un cambio de hábitos y ojalá beneficie a la fruta”

“Falta bastante para la próxima cosecha pero al ritmo que sigue esto genera incertidumbre”. La frase pertenece al joven productor frutícola Leandro Arco (32).

Junto a su padre manejan unas 35 hectáreas con producción de peras, manzanas y duraznos en la zona de Stefenelli. “Tenemos carozo y arrancamos un poquito más temprano con el tema de las heladas, a partir del 1 de septiembre ya tenés que estar atento hasta mitad de octubre”, indica sobre una tarea que se avecina para los productores frutícolas.

“Llegué a la chacra por herencia familiar, soy tercera generación, la segunda en fruticultura pero la tercera en la chacra, antes mis viejos cuando arrancaron eran verduleros pero lo que es horticultura lo abandonamos hace unos 8 años, hacíamos cebolla, el fuerte nuestro hoy es la fruticultura”, sostiene sobre el presente productivo familiar, y aclara: “Hay una realidad, o hacés una cosa u otra”.

La familia Arco comercializa su fruta a través de Patagonian Fruit. “Veníamos de trabajar con Expofrut, pasamos a Moño Azul y ahora hace unos cinco años que estamos con Patagonian”, dice Leandro.

Turno de tareas culturales en la chacra para Leandro Arco.

En sintonía con otros productores está de acuerdo en que si la pandemia hubiera comenzado un poco antes esto “hubiera sido un desastre”.

Pero es optimista respecto del futuro. “No le tendría tanto miedo al consumo de frutas porque la comercialización siguió normal, podría incluso haber mejorado el consumo, no tengo cifras pero eso pudo haber pasado porque la gente puede inclinarse a tratar de alimentarse mejor, la pandemia va a aconsejar un cambio de hábitos para mucha gente y ojalá salga beneficiada la fruta”, indica en este sentido.

Y completa su idea: “En las exportaciones nos puede beneficiar porque hoy en el pico de la pandemia global a Europa le va a costar levantar su cosecha, ellos están en plena temporada productiva, si no logran completar el 100% de su cosecha puede que se requiera un consumo de fruta nuestra mayor, pero reitero, asusta un poco lo que puede pasar”.

“El que ama este trabajo nunca se arrepiente de lo que hace, lo mío fue una elección, toda mi vida trabajé con mi papá en la chacra, es algo que se va viviendo, lo vas incorporando, cuando te gusta le ponés una pasión que nunca te vas a arrepentir". Leandro Arco, productor frutícola.

Previendo lo que viene para la fruticultura regional dice que “dependemos de mano de obra que venga de otras provincias y todo esto que sucede va a ser complejo para la cosecha nuestra si no se normaliza de alguna manera”.

Por el momento las tareas que se hacen en la chacra en esta época del año se están pudiendo llevar adelante de manera normal. “En la poda no tuvimos el inconveniente de la movilidad de la gente, trabajamos con unas 8 personas, parte de ellos personal permanente a lo que sumamos un refuerzo.. pero en la poda tenés tiempo, es más distendido, en el caso particular nuestro la gente se puede mover por sus propios medios porque estamos cerca de centros urbanos”, sostiene Arco.

El productor se siente a gusto en la chacra y es lo que eligió como medio de vida.

En lo productivo destacó: “Manejamos variedades tradicionales en peras y manzanas, mejorando los clones de manzanas para tener mejor color y rendimiento, pero no tenemos variedades raras, tenemos rindes de 50.000 kilos promedio por hectárea, de las tres chacras hay una casi completa con carozo que son unas 5 hectáreas con duraznos, pelones ciruela, cereza, tenemos cosecha desde fines de noviembre hasta mitad de marzo, eso en la parte comercial nos permite abastecer a comerciantes durante toda la temporada”.

Otro tema que se abordó fue el del recambio generacional. Y Arco opinó lo siguiente: “El que ama este trabajo nunca se arrepiente de lo que hace, lo mío fue una elección, toda mi vida trabajé con mi papá en la chacra, es algo que se va viviendo, lo vas incorporando, cuando te gusta le ponés una pasión que nunca te vas a arrepentir, tuve la posibilidad de estudiar, estudié un poco de Agronomía, también hice una tecnicatura en mecanización agrícola, no me recibí pero la carrera la completé... me quedaron un par de finales”.

¿Y después de vos, quién?, consultó RÍO NEGRO. “Tengo una nena de 6 y un nene de dos años, si puede anda conmigo en la chacra, no lo voy a obligar porque si te obligan es porque no te gusta, no lo voy a echar de la chacra... le voy a decir andá a estudiar y si querés volver, volvé”.