Leandro Sferco: “Río Negro es una de las provincias del país con menor carga impositiva”

El funcionario accedió a una entrevista para evaluar la situación impositiva de la Provincia. Dstacó que en 2021 hay flexibilidades. Esta agenda pasa por una rebaja en la alícuota a 62.000 contribuyentes, principalmente en transportes que alcanza al 50%. Destaca que el 65% de los contribuyentes del Inmobiliario abonarán $ 655 bimestrales, y en caso de constituirse en contribuyentes cumplidores, se reducirá la boleta a $ 490. El directivo advierte que el tope del 36% a las patentes afectará los ingresos a las arcas provinciales de medio mes de un ejercicio mensual con lo cual “es un esfuerzo fiscal importante”. Esta es la entrevista:

-Pregunta: ¿Cómo estamos parados hoy en la carga impositiva?

-Respuesta: La provincia de Río Negro, a partir del año 2018, viene llevando a cabo un plan de reducción de alícuotas en el impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) y en el impuesto de Sellos. Esto fue posible gracias, a que todas las provincias se pusieron de acuerdo en la baja de alícuotas en actividades transversales a la economía, sin este acuerdo la baja de impuestos en Río Negro no hubiese tenido el efecto buscado que es la reducción del precio de los productos y una mejora en la competitividad por parte del sector productivo. Esta reducción de alícuotas, sumado a un esquema de importantes bonificaciones por cumplimiento, nos posiciona como una de las provincias con menor carga impositiva.

El año 2021 no fue la excepción y se redujeron alícuotas a 62 mil contribuyentes de rio negro bajando aún más la carga tributaria. Cabe aclarar que el beneficiado directo de esta rebaja es el ciudadano rionegrino que va a comprar productos con una menor carga impositiva dado que el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto trasladable al consumidor, se carga en el precio del producto o el servicio. Es de los impuestos que se llaman regresivos, es decir grava sin tener en cuenta la capacidad contributiva de las personas provocando mayor impacto.

Leandro Sferco, director ejecutivo de la Agencia de Recaudacion Tributaria de Rio Negro.

Respecto al impuesto de sellos la alícuota es la más baja del país. Si bien causó una disminución en la participación relativa del impuesto en la recaudación, hizo que que se redujeran los costos en la formalización de los contratos entre empresas y particulares, alentando la registración de las operaciones y da seguridad jurídica. Es importante que las políticas de desgravación sean tomadas en conjunto con los tres niveles del estado, un caso paradigmático de falta de coordinación fue la desgravación de la exportación de servicios, donde la provincia las eximió, para mejorar la competitividad de las empresas tecnológicas radicadas en Río Negro y por otro lado AFIP fijo un 5% en concepto de retenciones a las exportaciones de servicios, neutralizando los beneficios y el esfuerzo fiscal realizado por la provincia.

Río Negro está dentro de las provincias con menores saldos a favor de los contribuyentes por retenciones o percepciones, esto beneficia financieramente a los contribuyentes, se traduce en una reducción de la carga tributaria, conforme un informe reciente de la comisión arbitral del convenio multilateral que administra los regímenes de recaudación.

Esa baja en los saldos a favor se ha dado por un trabajo constante en la suspensión de las retenciones bancarias a aquellos contribuyentes cuyo saldo a favor represente un porcentaje de su facturación, la aplicación de porcentajes de retención que representan el 50 % de la alícuota correspondiente a la actividad, además de la eliminación de las retenciones a los contribuyentes del régimen simplificado conocidos como monotributo unificado. Estos no solo se benefician por una simplificación en la administración del tributo, dado que las altas , bajas y modificaciones las hacen en la sitio de Afip, sino que además no tienen retenciones ni percepciones. Otra medida fue la de adherir a regímenes unificados de recaudación como Sirtac, evitando la doble retención por parte de los estados provinciales sobre operaciones con tarjeta de crédito y convertir el Sistema de Recaudación de Tarjeta de Crédito (Sirtac) de uso obligatorio para los agentes de recaudación hace todas las percepciones y retenciones sufridas por los contribuyentes estén en un solo lugar.

-P: ¿Dentro del paquete aprobado, hay varios beneficios para distintos rubros de la actividad económica…los podría especificar?

-R: Como decía, 62 mil contribuyentes de Río Negro van a tener una baja en las alícuotas de IIBB, la que más baja es transporte que se reduce en el 50% la alícuota, lo cual hace que uno de los insumos más costosos en provincias alejadas de los centros de producción de bienes o el envío de los bienes que se producen en Río Negro a los grandes centros de consumo, el flete, tenga un componente impositivo sensiblemente menor. Como lo manifesté anteriormente estas bajas se traducen en bienes y servicios más baratos para los rionegrinos.

Además se disminuyeron alícuotas en actividades como, construcción (motor de la recuperación económica), actividades financieras (acceso al crédito más barato en esta coyuntura), servicios médicos, industria, telefonía celular, generación y distribución de energía, entre otras.

También se tomaron medidas de bajas impositivas que han tenido un fuerte impacto en Río Negro, en especial la desgravación total de las actividades primarias y todos los servicios relacionados a estas (fruticultura, ganadería, minería, pesca, siembra, cosecha, poda, etc). También se fijaron alícuotas diferenciales para las actividades turísticas, que posibilitan a los destinos turísticos rionegrinos, competir en mejores condiciones con los de otras provincias.

Otra medida que tuvo un gran impacto, fue el tratamiento de industria que se le dio a la actividad de servicio de empaque de fruta, esto permitió una reducción importante de la alícuota aplicable (servicios es del 5%) y por consiguiente una mejora en la competitividad.

En la ley impositiva vigente, se procedió a la eliminación de unas 30 tasas retributivas de servicios que debían abonarse para realizar algún trámite en la agencia, en especial aquellas que no es necesario la intervención de un agente y pueden ser emitidos por la página web del organismo como son los certificados de libres deudas. Esto no es solo una baja en el valor del trámite, sino que se simplifican bajando el costo operativo.

Para el presente año vamos a adherir al padrón federal, donde el contribuyente podrá inscribirse en afip y automáticamente se transfiere la información a las demás jurisdicciones adheridas por medio de tecnología block chain. Esto permite compartir información en tiempo real y los trámites de alta, baja y modificación de la situación del contribuyente se hacen en afip e impacta en las demás bases de datos sin necesidad de hacer trámites en cada una de las jurisdicciones, esto permite una baja en el costo administrativo del tributo. Es una menor carga impositiva sin que implique una baja del tributo dado una eficiencia en los procesos.

Sferco aseguró que se revisarán las posibles irregularidades existentes.

Como se aprecia en todas las medidas de desgravación adoptadas desde el 2018 a la fecha y baja del costo administrativo del tributo, se ha puesto el foco en el mejoramiento de las condiciones impositivas, tendientes a apoyar el desarrollo productivo provincial en las actividades más representativas de la provincia.

-P: ¿Cómo están viendo la evolución de la actividad petrolera frente a un 2021 que también será complejo?

-R: Conforme podemos apreciar en las declaraciones juradas presentadas por el sector petrolero vemos que existe una recuperación importante en el mes de diciembre, pero aún estamos con una caída nominal de la recaudación respecto a diciembre de 2019. La baja en la actividad petrolera del año 2020, que llegó a caer la recaudación, en algunos meses, más del 50 % nominal respecto a 2019, esto produjo un golpe en la recaudación de todas las provincias petroleras y rio negro no fue la excepción. Las provincias del norte y centro del país tuvieron un aumento por encima del promedio del país dado su matriz productiva más agropecuaria o industrial y las patagonicas fueron las más afectadas por esta baja en una de sus principales actividades y fuente de recaudación, es decir la actividad petrolera. Pero existen indicios de recuperación de la misma, tanto de consumo como proyectos de storage, explotación de canteras de arenas silíceas y recuperación de pozos maduros, que da esperanzas a una pronta recuperación del sector.

-P: ¿Cómo quedarán finalmente los porcentajes a aplicar en Automotores e Inmobiliario?

-R: Respecto al impuesto Automotor, se estableció un tope al impuesto liquidado en 2021 del 36% respecto al impuesto del año 2020, cerca del 60 % de los vehículos sufrieron una suba en las valuaciones fiscales por encima de ese porcentaje.

Respecto del Inmobiliario la situación es distinta, las subas responden a varias razones, cambio de uso del suelo, detección de mejoras no declaradas y revalorización de zonas, por lo tanto vamos a recibir los reclamos valuatorios en forma puntual, cada las personas que hay efectuado un reclamo, se prorrogarán los vencimientos del tributo hasta tanto se resuelva el mismo.

Cabe destacar que más allá del porcentaje de aumento hay que tener en cuenta el monto a pagar, por ello es importante recordar que el 65% de los contribuyentes del impuesto inmobiliario urbano pagarán en 2021 un impuesto de $655 bimestrales, que en el caso que lo hagan con los beneficios del contribuyente cumplidor, ese monto se disminuirá a $490 bimestrales, un valor razonable y acorde a la progresividad del tributo.

-P: De aplicarse las rebajas, ¿será sensible la baja para el ingreso de divisas a las arcas públicas?

-R: La aplicación del tope en el impuesto automotor representa la mitad de un mes de recaudación provincial, es un esfuerzo fiscal importante. Hay otro gasto tributario que el estado hace en pos de un cumplimiento voluntario del tributo, son las bonificaciones que se dan a los contribuyentes cumplidores y pagos anuales, que van para los productores rurales de la línea sur hasta 75% en el impuesto inmobiliario, a la actividad turística, en este mismo impuesto, llega del 55%, en la actividad de transporte la bonificación tope llega al 55% en automotor y las pymes gozan hasta el 30% de bonificación en IIBB. Este año además se flexibilizaron los requisitos para acceder a las bonificaciones pudiendo gozar de las mismas con deuda regularizada.

Priorizamos el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y para ello otorgamos importantes bonificaciones que bajan la carga tributaria efectiva, un ejemplo de esto es la nueva figura del contribuyente cumplidor, aquel contribuyente que tiene un atraso de un par de días y es un contribuyente que en los dos últimos años cumplió en tiempo y forma se le mantiene la bonificación.

-P: Tomando en cuenta que las medidas de rebajas están en proceso, ¿recomienda a los contribuyentes que adhieran al pago anual o se les bonifica en el momento?

-R: La conveniencia del pago depende de la economía de cada hogar, aquellos que tienen ingresos fijos sin lugar a dudas se verán beneficiados con el pago anual y aquellos que sus ingresos acompañan la inflación les va a convenir el pago con la bonificación del contribuyente cumplidor siempre y cuando la inflación supere la bonificación por pago adelantado anual del 15%.

-P: ¿Qué grado de evolución tuvo en 2020 la recuperación de deudas por patentes de autos de alta gama, y juicios a contribuyentes incumplidores?

-R: El año 2020 fue un año por demás atípico y la cobranza no fue la excepción. Nosotros tenemos estratificados a los contribuyentes en 27 clases distintas y tenemos planes de pago conforme a esas categorías, vemos al contribuyente como un todo, a diferencia de la forma que se hacía antes que se gestionaba por objeto/tributo, donde se iniciaba un juicio por cada objeto o tributo sin importar si existiera más deuda en cabeza el contribuyente.

Para la segmentación tenemos en cuenta la capacidad contributiva (valor de los bienes a su nombre), tamaño del contribuyente (facturación anual) y riesgo (comportamiento de contribuyente respecto a las obligaciones fiscales) y por último el plazo de mora. El año pasado no aplicamos estos parámetros, sino que priorizamos la segmentación conforme la actividad que desarrolla el contribuyente y se otorgaron beneficios, planes de pago, prorrogas, etc. conforme la afectación por la pandemia de la actividad económica que ejerce el contribuyente. Nos enfocamos en darles facilidades de pago a través de la moratoria Covid, una medida excepcional conforme la situación inusual, en virtud que la moratoria no es una media habitual dado que desalienta el cumplimiento voluntario y no respeta el principio de equidad que deben regir a los tributos.

Respecto de la iniciación de juicios, los mismos fueron suspendidos por los decretos de necesidad y urgencia, una vez vencido el plazo y habilitado el inicio de los mismos, se utilizó el criterio para enviar a una gestión judicial, las deudas en concepto de sumas retenidas y no ingresadas por los agentes de recaudación, multas de defensa del consumidor o lealtad comercial y por ultimo deudas abultadas de actividades que no fueron afectadas directamente por la pandemia, el turismo fue uno de los sectores que quedó fuera de toda la gestión de deuda.