Quién es Harlan Coben, el escritor que se convirtió en una máquina de éxitos para Netflix

Alto, altísimo -casi dos metros-, ex jugador de básquet, padre de cuatro hijos, casado con una pediatra, y aparentemente dueño de una vida de lo más previsible. Todo esos datos son parte del perfil de Harlan Coben, escritor, productor de series, dueño de una categoría propia en Netflix. Pero no alcanza.



Por partes. Durante años, este hombre nacido en New Jersey en 1962, se ocupó del funcionamiento de su hogar: llevaba y traía a sus hijos del colegio, los acompañaba a donde necesitaran ir, hacía las compras. Su mujer, Anne Armstrong-Coben, es pediatra. Él aprovechaba esos desplazamientos cotidianos para trabajar. Como no le gusta demasiado escribir en su casa, buscaba una cafetería, una biblioteca. Durante seis meses escribió en el puesto de café de un supermercado, pero parece que llegaba a su casa oliendo a pan de aceitunas. Para terminar “El extraño”, la novela que publicó en 2015 y que después se convertiría en una serie de Netflix, cambió la rutina: durante tres semanas se tomó un Uber a todas partes porque había descubierto que escribía mejor en el asiento trasero de los autos. Gustos son gustos.



Hay algo que parece guionado en la contradicción. El hombre que fabrica historias pobladas de desapariciones, asesinatos, secretos familiares y personas que descubren que quienes tienen al lado no son quienes creían, lleva una vida de lo más corriente: vive en Nueva Jersey con su esposa, sus cuatro hijos y dos perros. Su hija Charlotte contó al New York Times que muchas veces, cuando llega a su casa, encuentra a su padre tirado en el suelo preguntándoles a sus mascotas quién es el perrito más lindo del mundo.

Coben es, en la vida cotidiana, un padre suburbano. En Netflix, es un género. Uno que funciona como una maquinaria aceitada, que despacha éxitos.



Nació en Newark, Nueva Jersey y estudió Ciencias Políticas en Amherst College (como varios de sus personajes). Allí conoció a Anne, con quien se casó en 1988. Durante su último año en la universidad escribió una primera novela que él mismo consideraba mala, inspirada en parte en sus experiencias trabajando como guía turístico en España. Después siguió escribiendo hasta que “Play Dead”, publicada en 1990, marcó su debut. Su escalón hacia el éxito.



En 1995 apareció Myron Bolitar, el personaje que protagonizaría su serie más duradera: un exjugador profesional de básquet convertido en agente deportivo que termina involucrado en investigaciones criminales. Coben lo describe como una versión idealizada de sí mismo. Ambos son judíos, altos y jugaron al básquet, pero Myron es más gracioso, más inteligente, más fuerte y mejor jugador. Eso dijo él.



Coben trabaja muchas veces de esa manera: toma elementos de su propia vida y los exagera. También lo hace con sus escenarios. Sus novelas suelen transcurrir en Nueva Jersey o sus alrededores, en barrios residenciales donde aparentemente no pasa nada. A él parece encantarle encontrar la grieta que se filtra en la normalidad, y después darle tantas vueltas a la tuerca como para que el lector o el televidente no sospeche hasta el último capítulo.



En “El extraño”, una mujer misteriosa se acerca al abogado Adam Price y le revela que su esposa fingió un embarazo y el posterior aborto espontáneo. Esa confesión es apenas el primer secreto de una historia construida -justamente- sobre secretos. En otras novelas, alguien desaparece, alguien miente, alguien regresa.



Coben ha explicado en varias entrevistas que suele comenzar sus libros con una idea, no con un personaje. Y cuando se sienta a escribir, ya conoce el final. Según le contó a The Guar­dian, no espera la ins­pi­ra­ción. Se sienta a escri­bir todos los días y trata la lite­ra­tura como cual­quier otro empleo. “Todo escri­tor exi­toso tiene que tra­tar esto como un tra­bajo”, dijo.Casi siempre tarda nueve meses en terminar una novela y procura publicar con regularidad. Su fórmula es de una sencillez brutal: “si algo ayuda a producir páginas, bien; si no, mal”. Él las produce. Es su trabajo.



No parece una definición romántica de la literatura. Pero quizá sea una definición bastante precisa del método Coben, una fábrica de libros. Y sobre todo, una definición de lo que por encima de todo es: una marca en el universo Netflix. Su biografía oficial habla de 35 novelas, más de 100 millones de libros impresos en todo el mundo y publicaciones en 46 idiomas. El propio Coben contó al New York Times que vende más libros fuera de Estados Unidos que dentro de su país.



Pero la gran transformación de su carrera llegó cuando su relación con la pantalla se convirtió en una alianza sostenida.

Otra vez, por partes. En 2006, “No se lo digas a nadie” fue llevada al cine por el francés Guillaume Canet. Coben había tomado una decisión que, según recordó después, muchos consideraron extraña: vender los derechos de su novela a Francia. Pero confiaba en Canet y, además, le interesaba que la historia cambiara. No buscaba una reproducción literal del libro, sino una mezcla entre la sensibilidad estadounidense y la europea. La película fue un éxito y ganó cuatro premios César

En 2018, Netflix firmó con él un acuerdo de largo plazo para desarrollar 14 historias, entre novelas ya publicadas, ideas originales y futuros libros. Coben sería productor ejecutivo de los proyectos. Sus tramas viajaron entonces de Nueva Jersey a Reino Unido, Francia, Polonia, España, Argentina y Estados Unidos.



El secreto de esa circulación internacional puede estar en la aparente sencillez de sus historias. Danny Brocklehurst, guionista de varias de las adaptaciones británicas, dijo al New York Times que, aunque Coben escribe principalmente sobre Nueva York y Nueva Jersey, sus personajes y temas son universales: familias, amor y amistad.



La prueba está en las adaptaciones. “El inocente” se convirtió en una serie española protagonizada por Mario Casas. “Bosque adentro” fue llevado a Polonia. “El extraño” y “Quédate cerca” viajaron al Reino Unido. Algunas cosas cambian de país en país -el uso de armas, por ejemplo-, pero el secreto de una pareja, el miedo de un padre o la desaparición de un hijo no necesitan traducción. En 2025, una de esas historias llegó a la Patagonia.



“Atrapados”, basada en la novela “Caught”, se estrenó en marzo de 2025 y se convirtió en la primera adaptación audiovisual latinoamericana de una obra de Coben.

La serie basada en el libro de Coben que se filmó en la Patagonia argentina.

La miniserie de seis episodios fue filmada en Bariloche, con Soledad Villamil, Juan Minujín y Alberto Ammann. En su primera semana, llegó al número uno global entre las series de habla no inglesa de Netflix, con 8,2 millones de visualizaciones, y entró en el Top 10 de 77 países.



Netflix terminó creando una categoría específica para sus producciones: La Colección de Harlan Coben.



El fenómeno, además, no deja de crecer. Desde 2024, la plataforma estrenó una nueva serie de Coben cada 1° de enero: “Engaños”, “Me haces falta”, “En fuga”, y este 2026, “Te encontraré”, protagonizada por Sam Worthington, que ya superó los cien millones de visualizaciones y llegó a ocupar uno de los puestos más altos de la lista histórica de las series en inglés de Netflix. Desde 2023, las producciones basadas en historias de Coben acumularon más de 450 millones de visualizaciones en todo el mundo, según datos de la plataforma.

El próximo proyecto que está en marcha es Myron Bolitar, basado en la serie de 12 novelas sobre un agente deportivo, ese inspirado en el mismo, pero en mejoir versión. La producción ya comenzó, con David E. Kelley y Kyle Long como showrunners y con el actor Colin Woodell como protagonista. Y, a diferencia de las anteriores producciones, todas miniseries sin opción de segunda temporada por deseo de su autor, en este caso la idea es que se trate de una serie de larga duración.

Coben participa en las producciones; se involucra en cuestiones de reparto y guion, visita los rodajes cuando puede; incuso su hija Charlotte forma parte de esa maquinaria. Pero no se aferra a la fidelidad. Ha explicado que no le preocupa que una adaptación cambie sus libros. “Todo lo que me preocupa es que hagan la mejor serie posible. Una de mis citas favoritas es de James M. Cain, quien escribió El cartero siempre llama dos veces y Perdición. Un periodista le preguntó si no odiaba lo que Hollywood había hecho con sus libros. Y él dijo que no habían hecho nada a sus libros, que estaban ahí en la estantería. Lo que hagan en una adaptación televisiva no cambia ni una palabra de los libros. Creo que a veces las peores adaptaciones son las que se preocupan demasiado por la fidelidad al libro”, contaba Coben en The Hollywood Reporter.

Tampoco parece tener una relación demasiado solemne con su propio éxito. Cuando está terminando una novela, puede escribir las últimas cuarenta páginas en un día, dejarse crecer la barba y olvidarse de ducharse, según ha dicho mas de una vez. Cada libro vuelve a traer la misma inseguridad: primero piensa que el anterior era mucho mejor y que esta vez lo arruinó todo; cinco minutos después está convencido de que el libro nuevo es excelente.

Hay que decir que además de su propio convencimiemto, los números lo acompañan. Y aunque haya críticos que lo definan como el “novelista-churrero de Netflix”, sobre todo porque el esquema de sus libros y series siguen más o menos la misma receta (después de ver dos o tres, todas resultan más o menos parecidas y absolutamente previsibles), él parece aprovechar el ritmo de esta ola. De esta cresta de la ola.