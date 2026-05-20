Cómo hacer unas sabrosas galletas de avena en casa

Lista de Ingredientes harina 0000: 100 gr manteca / mantequilla: 100 gr azúcar rubia o mascabo: 100 gr azúcar blanca: 50 gr huevo: 1 avena tradicional: 150 gr almidón de maíz: 1 cdita. polvo de hornear: 2 cditas. esencia de vainilla: 1 cdita. canela: ½ cdita. sal: 1 pizca

Preparación

Esta receta rinde 20 galletas. En un bol colocar la manteca (blanda o pomada) junto con el azúcar rubia y blanca. Batir intensamente hasta obtener una consistencia cremosa. Añadir el huevo y la esencia de vainilla. Batir nuevamente para incorporar.

En un bol aparte o dentro de un tamiz, colocar la harina junto con el almidón de maíz, polvo de hornear y canela. Tamizar sobre la mezcla original. Añadir sal y mezclar para incorporar bien todo. Agregar la avena y mezclar nuevamente hasta incorporar con el resto. En caso de que se quieran añadir pasa de uva, chips de chocolate o alguna fruta, este es el momento.

La mezcla debe quedar densa y consistente. En caso de que se sienta muy blanda, la llevamos a heladera por unos 20 a 30 minutos para que tome mayor consistencia.

Disponer una placa para horno cubierta con plancha antiadherente o papel manteca. Tomar porciones de masa con una cuchara de galletas o formar bolas con las manos. Colocar sobre la fuente, distribuir de forma pareja dejando espacio entre cada una porque durante el horneado se expandirán.

Hornear a temperatura media (180º C) durante unos 10 a 12 minutos. Deben a penas dorarse por fuera y por debajo, no sobre-cocinar. Retirar del horno y colocar sobre una rejilla para dejarlas enfriar por completo. Una vez frías se pueden disfrutar o conservar.