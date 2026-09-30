Aniversario de Pomona: municipio que apoya y cuida su esencia rural

Dos mil habitantes integran esta comunidad que se formalizó hace 93 años junto al río Negro, al sur de Choele Choel, en uno de los rincones del Valle Medio. Miguel Jara es el intendente que hace tiempo ya consolidó su rol al frente del municipio y que por eso, conoce desde el Ejecutivo las subidas y bajadas de una trayectoria que, en los hechos, ya es centenaria.

Desde esa posición, con una sede municipal frente al verde que caracteriza al “Jardín de la Provincia”, el jefe comunal intenta lograr con los recursos disponibles que los servicios se sigan prestando y que no decaiga la vida cotidiana de sus vecinos.

Foto: Gentileza.

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Nacido en Allen pero radicado desde siempre en Pomona, es allí donde Jara hizo su familia y donde hoy comparte con su descendencia, que ya escaló a una decena de nietos. Es por eso que así como le sucede a los suyos y al resto de los vecinos, es imposible separar la función pública del compartir diario, ya que los puede encontrar en cualquier punto del ejido.

Esa cercanía es la que en este contexto económico complejo, ha llevado al municipio a tener que canalizar, desde el ámbito del Desarrollo Humano, las necesidades de alimentos, medicamentos, traslados sanitarios así como también en coberturas de salud, de distinta índole, para asistir a aquellos contribuyentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Nacido en Allen, Jara echó raíces en Pomona desde la infancia. Foto: Gentileza.

Es por eso que para Jara, si bien las inauguraciones han tenido que restringirse a las obras que se gestionan desde el gobierno provincial, la prioridad en el uso de fondos viene enfocada a este tipo de erogaciones, además del habitual mantenimiento de calles rurales (más de 35 kilómetros en promedio) y el pago de sueldos tanto a los empleados de planta como a quienes realizan tareas eventuales a cambio de una contraprestación, una alternativa que mantienen para atenuar el impacto de la desocupación.

Si bien el intendente reconoció que afortunadamente no se redujo el envío de coparticipación, sí aumentaron los costos, con lo que eso repercute en la estabilidad de las finanzas. Aún así, cuenta al menos con una recaudación del 85% en tasas, un buen hábito que se logró en base a requisitos y exigencias para trámites, modalidad que ha rendido sus frutos.

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El nombre de “Pomona”, elegido por Rosauer, hace referencia a la diosa romana de los frutos. Una escultura del reginense Francisco Acosta, la homenajea. Foto: Gentileza.

En este panorama, a pesar de todo la expectativa no decae, potenciada año a año por la apertura de la temporada de verano, prevista este 2026 para el martes 15 de diciembre, en una localidad donde las actividades recreativas en la ribera son parte fundamental de su identidad.

Y algo positivo ocurre, a su vez, en lo relacionado a la actividad hortícola, una tendencia que permite revertir el éxodo que registraba la zona rural. Ya no son los frutales los protagonistas (quedan unas cuatro propiedades abocadas a esos cultivos), pero sí alternativas como la cebolla, el ajo y las pasturas para forraje. Eso atrae no sólo el movimiento interno de la población, sino también, la llegada de nuevos residentes.

La habilitación de un flamante gimnasio y el arribo del dinero necesario para el alumbrado del Club Atlético local (60 millones de pesos en dos partes) serán las alegrías de un aniversario que será coronado, como es habitual, con baile campero y destrezas criollas.

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