Dos estrellas en Filba 2026: Emmanuel Carrère y Claire Keegan vienen a la Argentina para participar del festival literario

Todavía falta conocer la programación completa, pero el Festival Internacional de Literatura Filba ya empezó a generar expectativa. La confirmación de Emmanuel Carrère y Claire Keegan como primeros invitados internacionales anticipa una edición de alto perfil para un encuentro que, desde hace casi dos décadas, convirtió a Buenos Aires en uno de los grandes escenarios de la conversación literaria en español.

El festival celebrará su 18.ª edición entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, con una agenda que volverá a reunir a escritores, traductores, editores, críticos y, sobre todo, lectores en una serie de conversaciones, lecturas, entrevistas, talleres y recorridos por distintos espacios de la ciudad. Como ocurre desde sus comienzos, la mayor parte de las actividades será gratuita y abierta al público. Aún resta confirmar la sede.

Los dos escritores que participarán de esta nueva edición del Filba.

La llegada de Emmanuel Carrère representa uno de los grandes acontecimientos de esta edición. El escritor francés, considerado una de las voces fundamentales de la literatura contemporánea, volverá a Buenos Aires después de más de una década. Autor de libros como El adversario, Una novela rusa, De vidas ajenas, El Reino, Yoga y V13, Carrère transformó la narrativa contemporánea al borrar las fronteras entre la novela, el periodismo, la autobiografía y la investigación. Distinguido con el Premio Renaudot, el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances y el Premio Princesa de Asturias de las Letras, llegará al país en el marco de la gira de presentación de Koljós (Anagrama), su libro más reciente, reconocido en Francia con el Premio Médicis y el Premio Grand Continent.

La otra gran invitada será Claire Keegan, una de las escritoras irlandesas más admiradas de la actualidad. Dueña de una obra breve pero de enorme impacto, conquistó a miles de lectores con libros como Antártida, Tres luces y Cosas pequeñas como esas, dos novelas cortas que también fueron llevadas al cine con gran repercusión internacional. Su escritura, precisa y contenida, la convirtió en una de las autoras más influyentes de la narrativa en lengua inglesa de los últimos años y en una presencia habitual en las listas de premios literarios.

Un festival que ya es parte del calendario cultural

Desde su primera edición, en 2009, Filba se consolidó como uno de los festivales literarios más importantes de América Latina. A diferencia de las grandes ferias del libro, donde el eje está puesto en la industria editorial, el festival privilegia el encuentro entre autores y lectores, las conversaciones sobre literatura y el intercambio de ideas.

Cada año convoca a miles de personas que participan de mesas de debate, lecturas, entrevistas públicas y talleres. Muchas de esas conversaciones trascienden las salas y continúan en librerías, cafés, redes sociales y clubes de lectura, convirtiendo al festival en uno de los momentos de mayor circulación de libros y recomendaciones del calendario cultural argentino.

La edición 2026 llega, además, en un momento especialmente intenso para el sector editorial. En las últimas semanas, el Premio Fundación Medifé Filba anunció una lista larga récord, integrada por diez novelas seleccionadas entre 280 títulos publicados por 160 editoriales de once provincias, mientras libreros, editores y escritores mantienen abierto el debate frente a un nuevo intento de desregular el precio fijo de los libros, una medida que preocupa especialmente al ecosistema de librerías independientes.

Lectores que entrevistan escritores

Como en ediciones anteriores, Filba volverá a reservar un espacio para que los lectores sean protagonistas. Ya está abierta la convocatoria para seleccionar a una lectora o un lector que tendrá la posibilidad de entrevistar, en vivo y durante el festival, a su autor o autora argentina favorita. Para inscribirse, hay que clickear acá.

La iniciativa, que en años anteriores permitió diálogos con escritores como Martín Kohan, Betina González, Federico Jeanmaire, Susana Villalba, Luciano Lamberti y Liliana Heker, propone una conversación alejada del formato periodístico tradicional: media hora para hacer esas preguntas que nacieron durante la lectura y que pocas veces encuentran respuesta.

Mientras la organización prepara el anuncio de nuevos invitados y de la programación completa, Filba vuelve a poner en marcha una cita que, edición tras edición, reafirma que la literatura sigue siendo una experiencia colectiva y un espacio privilegiado para pensar el presente.