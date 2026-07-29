Premio Fundación Medifé Filba 2026: cuáles son las diez novelas argentinas que compiten por un premio de 6 millones de pesos

Con una convocatoria récord de 280 novelas presentadas por 160 editoriales de 11 provincias, el Premio Fundación Medifé Filba dio a conocer la lista larga de su edición 2026. Los diez títulos seleccionados ofrecen un amplio panorama de la literatura argentina contemporánea, con novelas que exploran la ficción histórica, el terror, el policial, el ensayo, la autobiografía y las formas híbridas de la narrativa.

El crecimiento de las postulaciones -un 60% más que en la edición anterior- llega en un momento especialmente complejo para la industria editorial. En ese contexto, la organización destacó que la cantidad y la diversidad de obras recibidas evidencian la vitalidad de la producción literaria argentina y la apuesta sostenida de los sellos independientes y comerciales por nuevas voces y proyectos narrativos.

La lista larga reúne autores de distintas generaciones y estéticas. Entre ellos aparecen nombres ya consolidados, como María Moreno, Romina Paula, Sebastián Hacher y Marina Yuszczuk, junto con escritores que presentan sus primeras novelas o continúan construyendo una obra cada vez más reconocida.

Las diez novelas seleccionadas son:

Cicuta para los oídos, de Sebastián Hacher (Eterna Cadencia)

El paraguas de Chéjov, de Pablo Colacrai (Pre-Textos)

Hija biográfica, de Romina Paula (Entropía)

Historia natural, de Marina Yuszczuk (Blatt & Ríos)

Kurepa, de Martín Sancia Kawamichi (La Crujía)

La madre de Beckett tenía un burro, de Matías Battistón (Emecé)

La merma, de María Moreno (Literatura Random House)

López López, de Tomás Downey (Fiordo)

Si estás leyendo esto, de Kike Ferrari (Fondo de Cultura Económica)

Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores, de Roberto Chuit Roganovich (Alfaguara)

Más que una selección de los libros «más importantes» del año, la lista funciona como un mapa de las búsquedas narrativas actuales. Hay ficciones que vuelven sobre la naturaleza y el paisaje como territorios amenazantes, novelas que revisan la historia argentina desde perspectivas inusuales y textos que diluyen las fronteras entre géneros.

¿Qué encontramos en esta lista de 10 libros?

En una narración en la que la vida idealizada en la naturaleza se vuelve pesadilla, Cicuta para los oídos, de Sebastián Hacher, se construye como un tratado sobre el silencio, el ruido y la, por momentos, incómoda convivencia con lo otro: lo humano, lo animal, lo salvaje. El autor habló con Lecton sobre este libro.

La naturaleza -desmesurada- también es protagonista en Kurepa, de Martín Sancia, Kawamichi, una novela ambientada en el corazón de la geografía paraguaya. En un relato cargado de extrañeza y tensión, el texto se nutre del folclore, la mitología guaraní y la exuberancia que ronda lo alucinatorio y lo monstruoso.

Con una paisaje serrano protagónico y narrada por una voz adolescente, Hija biográfica, de Romina Paula, es una novela en la que la relación entre lo biográfico y lo biológico indaga sobre el relato compartido que nos construye a cada uno de nosotros a la vez que pone en tensión la pregunta sobre qué elementos y vidas componen una familia.

En Historia natural, de Marina Yuszczuk, también quien narra en primera persona es la voz de una niña/adolescente: Virginia Moreno, la hija del célebre explorador Perito Francisco Moreno. Una ficción histórica con tintes de gótico que indaga en el origen del país, la violencia y las obsesiones de la ciencia positivista del siglo XIX.

Con la literatura como motor narrativo, el El paraguas de Chéjov, de Pablo Colacrai, trabaja con tres líneas paralelas -lo autobiográfico, lo ensayístico y lo ficcional– para reflexionar sobre el vínculo entre la escritura, el dolor y la reparación y se pregunta sobre el sentido de seguir escribiendo cuando todo alrededor se desmorona.

También el cruce de géneros y los autores clásicos están presentes en La madre de Beckett tenía un burro, de Matías Battistón. El ensayo erudito y la prosa biográfica, con enormes dosis de humor, son llevados al terreno de la ficción para construir una novela en la que la trama se bifurca para pensar la tensión entre escritura y traducción.

En La Merma conviven todas las diferentes facetas de su autora, María Moreno: la escritora, la cronista, la biógrafa, la poeta, la ensayista. En una suerte de texto manifiesto sobre un cuerpo enfermo, la ironía y el humor reinventan una voz propia a partir de la construcción de un personaje que desafía los bordes de la literatura.

En su primera novela, López López, Tomás Downey propone una épica bélica en la que el tema del doble y la sustitución de identidad del protagonista revelan lo débil e inestable que puede ser la construcción de quiénes somos y quiénes decimos y creemos ser. Aquí podés leer la entrevista con Lectón del autor de López López

Kike Ferrari cruza los géneros literarios en Si estás leyendo esto al escribir un dispositivo en el que, a la vez que hace convivir al policial noir, el western, el terror y el fantástico en los subsuelos de la Biblioteca Nacional, entrelaza decenas de referencias y homenajes a la literatura argentina.

La compleja combinación de géneros también se manifiesta en Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores, de Roberto Chuit Roganovich: el weird, el terror ecológico, la ciencia ficción y el componente especulativo se imbrican en una ficción histórica armada con un mosaico de testimonios que atraviesan los siglos.

El premio entra ahora en una nueva etapa. El jurado integrado por Gabriela Cabezón Cámara, Leila Guerriero y Alan Pauls deberá elegir en octubre las cinco novelas que integrarán la lista corta. La obra ganadora se anunciará en noviembre y recibirá un premio de seis millones de pesos.

Creado en 2019, el Premio Fundación Medifé Filba se convirtió en uno de los reconocimientos más relevantes para la novela argentina publicada durante el año anterior. Entre sus ganadores figuran El último Falcon sobre la tierra, de Juan Ignacio Pisano; Los llanos, de Federico Falco; Materiales para una pesadilla, de Juan Mattio; El ojo de Goliat, de Diego Muzzio; Las niñas del naranjel, de Gabriela Cabezón Cámara, y La ficción del ahorro, de Carmen M. Cáceres.