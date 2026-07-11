¿No sabés qué leer? estas son las novedades y los recomendados de la librería Lecton

La ciudad de la impermanencia

Sophie Mackintosh

¿Qué pasaría si el amor tuviera la oportunidad de probarse fuera del mundo? La británica Sophie Mackintosh construye esa premisa en «La ciudad de la impermanencia», una historia que comienza como un romance clandestino y deriva hacia un territorio tan inquietante como hipnótico.



Clara y Francis son amantes. Se encuentran en hoteles, se roban horas y viven un vínculo hecho de intensidad y culpa. Pero una mañana despiertan en una habitación desconocida y descubren que han sido trasladados a una ciudad extraña, un lugar donde los adúlteros pueden vivir su relación a plena luz del día, lejos de cualquier juicio y sin posibilidad de regresar.



Con ecos de la fábula, la distopía y el realismo mágico, Mackintosh convierte ese aparente paraíso en un laboratorio sentimental. La ciudad, de cielos siempre azules y días perfectos, funciona como un escenario de experimentación: cuando desaparecen los obstáculos y las excusas, ¿qué queda del deseo? ¿Puede sobrevivir el amor cuando se lo enfrenta a la rutina y a la convivencia?

La autora de El agua cura vuelve a demostrar su habilidad para crear atmósferas perturbadoras y elegantes. La ciudad de la impermanencia es, al mismo tiempo, una historia de amor, una reflexión sobre el deseo y una inquietante meditación sobre aquello que estamos dispuestos a perder —o a sacrificar— para permanecer junto a la persona que creemos haber elegido.

Los nombres

Florence Knapp

En Los nombres, la debutante Florence Knapp toma una de ellas -el nombre que unos padres eligen para su hijo- y la convierte en el punto de partida de una novela tan original como emotiva. A partir de esa elección, la autora imagina distintos caminos posibles y se pregunta cuánto de nuestras vidas está escrito de antemano y cuánto depende del azar.

Con una prosa delicada y una estructura ingeniosa, Knapp explora los vínculos familiares, la construcción de la identidad y el peso de las expectativas. Los nombres es una de esas novelas que invitan a pensar en las vidas paralelas que nunca vivimos y en la misteriosa capacidad de los pequeños gestos para cambiarlo todo.

El canto de las horas

Florencia Luce



Tras los muros de un convento, un grupo de monjas consagra sus días a la adoración silenciosa de Dios. Este mundo recluido es gobernado por Beatriz, una abadesa dominante y atractiva, singular custodia de las reglas monásticas.

Marie tiene 20 años cuando se une a la comunidad, siguiendo el llamado divino a una vida de sacrificio y plegaria por un mundo más justo.



Pronto se deslumbrará con Beatriz, guía y madre espiritual, quien la invita a participar de su círculo íntimo de monjas jóvenes. Esta abadesa, con sus juegos de poder, provoca celos y conflictos, llevando a Marie a enfrentarse a una lucha interior: conciliar su devoción por ella con la fidelidad a Dios y a sus votos solemnes de obediencia, pobreza y castidad.

Con una escritura sutil y poética, en El canto de las horas Florencia Luce teje un microcosmos de intrigas donde las normas estrictas son manipuladas, puestas a prueba en una pugna permanente entre lo que trasciende y la decepción.

Independencia

Javier Cercas

Melchor Marín, el policía creado por Javier Cercas, regresa en Independencia, una novela que combina el pulso del thriller con una incisiva mirada sobre el poder y las élites. Esta vez debe investigar un caso de chantaje sexual que amenaza con convertirse en un escándalo de enormes proporciones y que lo obliga a internarse en los círculos más exclusivos y opacos de la sociedad barcelonesa.



Con una trama que avanza entre la intriga y la reflexión moral, Cercas vuelve a preguntarse por la corrupción, la lealtad y los límites de la justicia. Independencia es mucho más que una novela policial: es un retrato de una época en la que el dinero y la influencia parecen capaces de torcer cualquier verdad y en la que la auténtica independencia -personal, política y ética- se revela como una conquista siempre frágil.

Los pájaros de la tristeza

Luis Mey

Montados en una bicicleta destartalada, Jaime y Manuel salen cada día a buscar a su padre. No lo hacen por nostalgia o cariño, sino para que les devuelva aquello que les dijeron que era importante: el título de hombre de la casa.



En ese ida y vuelta -con Jaime al manubrio, a pesar de su única mano, y Manuel detrás, empuñando su gomera con precisión letal- van encontrando una serie de pistas que les completan, poco a poco, la verdad de una vida que ningún niño debería comprender.

A través de la mirada descarnada de Manuel y su manera singular de ver un mundo gobernado por la violencia, el vicio a cada paso, la gracia sobre lo indecible, seremos testigos de una historia marcada por la crueldad de un contrato social endeble.

Con prosa sórdida y poderosa, Luis Mey presenta un relato brutal sobre la inocencia perdida, los lazos que nos lastiman y la resiliencia de dos almas jóvenes enfrentadas prematuramente a un infierno que los adultos ya han aceptado como inevitable.

La niña que contaba

Lesiv & Romanyshyn



En La niña que contaba, los ucranianos Andriy Lesiv y Romana Romanyshyn crean un libro álbum de una belleza singular protagonizado por una niña que se dedica a contar todo lo que encuentra a su alrededor: estrellas, gotas de lluvia, pasos, hojas, personas. Pero, poco a poco, descubre que hay experiencias, emociones y misterios que no se dejan atrapar por las cifras.



Con ilustraciones delicadas y un texto que invita a la reflexión, el libro se convierte en una celebración de la curiosidad y de las múltiples maneras de comprender el mundo. A medio camino entre el álbum ilustrado y la propuesta filosófica para primeros lectores, La niña que contaba recuerda que los números ayudan a ordenar la realidad, pero que la imaginación y el asombro siguen siendo herramientas indispensables para habitarla.