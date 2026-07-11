La calma después de la tormenta: ¿qué pasa este sábado con la nieve en la cordillera y la lluvia en el Alto Valle?

Después del temporal del viernes que combinó nieve y lluvia, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó su parte de alertas y descartó que el fenómeno vuelva a impactar en la región. De igual manera, las condiciones se mantendrán inestables tanto en la cordillera como en el Alto Valle.

Con la mente puesta en el partido que la Selección jugará esta noche, te contamos los detalles del pronóstico del tiempo para que puedas planificar dónde organizar la juntada para alentar al equipo argentino.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle y la cordillera

En ciudades del Alto Valle como Roca y Neuquén, las condiciones serán las siguientes:

Roca

Día: El cielo se presentará cubierto. La temperatura será de nueve grados con vientos de once kilómetros por hora y ráfagas de catorce kilómetros por hora, soplando desde el oeste. La presión atmosférica se ubicará en mil veintidós hectopascales.

El cielo se presentará cubierto. La temperatura será de nueve grados con vientos de once kilómetros por hora y ráfagas de catorce kilómetros por hora, soplando desde el oeste. La presión atmosférica se ubicará en mil veintidós hectopascales. Noche: El estado del cielo pasará a mayormente cubierto. La temperatura descenderá a cero grados con vientos de doce kilómetros por hora y ráfagas de catorce kilómetros por hora, con dirección proveniente del noroeste. La presión atmosférica alcanzará los mil veintitrés hectopascales.

Neuquén

Día: El cielo se mantendrá cubierto. Se registrará una temperatura de ocho grados con vientos de diez kilómetros por hora y ráfagas de trece kilómetros por hora, soplando desde el oeste. La presión atmosférica marcará mil veintidós hectopascales.

El cielo se mantendrá cubierto. Se registrará una temperatura de ocho grados con vientos de diez kilómetros por hora y ráfagas de trece kilómetros por hora, soplando desde el oeste. La presión atmosférica marcará mil veintidós hectopascales. Noche: El cielo continuará cubierto. La temperatura bajará hasta los cero grados con vientos de once kilómetros por hora y ráfagas de once kilómetros por hora, con dirección constante desde el oeste. La presión atmosférica subirá a mil veintitrés hectopascales.

En tanto en la cordillera, después de las nevadas registradas el viernes, se esperan las siguientes condiciones climáticas:

Bariloche

Día: El cielo estará mayormente cubierto. La temperatura alcanzará los cinco grados con vientos de nueve kilómetros por hora y ráfagas de dieciséis kilómetros por hora, con dirección predominante desde el oeste. La presión atmosférica será de mil veinte hectopascales.

El cielo estará mayormente cubierto. La temperatura alcanzará los cinco grados con vientos de nueve kilómetros por hora y ráfagas de dieciséis kilómetros por hora, con dirección predominante desde el oeste. La presión atmosférica será de mil veinte hectopascales. Noche: El cielo se presentará completamente cubierto. La temperatura será de un grado con vientos de nueve kilómetros por hora y ráfagas de diez kilómetros por hora, soplando desde el noroeste. La presión atmosférica llegará a los mil veintitrés hectopascales.

Villa La Angostura