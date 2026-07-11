La calma después de la tormenta: ¿qué pasa este sábado con la nieve en la cordillera y la lluvia en el Alto Valle?
Conocé cómo estará el clima este 11 de julio, un día clave para la Selección argentina que busca definir ante Suiza su pase a las semifinales del Mundial 2026.
Después del temporal del viernes que combinó nieve y lluvia, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó su parte de alertas y descartó que el fenómeno vuelva a impactar en la región. De igual manera, las condiciones se mantendrán inestables tanto en la cordillera como en el Alto Valle.
Con la mente puesta en el partido que la Selección jugará esta noche, te contamos los detalles del pronóstico del tiempo para que puedas planificar dónde organizar la juntada para alentar al equipo argentino.
El pronóstico del tiempo para el Alto Valle y la cordillera
En ciudades del Alto Valle como Roca y Neuquén, las condiciones serán las siguientes:
Roca
- Día: El cielo se presentará cubierto. La temperatura será de nueve grados con vientos de once kilómetros por hora y ráfagas de catorce kilómetros por hora, soplando desde el oeste. La presión atmosférica se ubicará en mil veintidós hectopascales.
- Noche: El estado del cielo pasará a mayormente cubierto. La temperatura descenderá a cero grados con vientos de doce kilómetros por hora y ráfagas de catorce kilómetros por hora, con dirección proveniente del noroeste. La presión atmosférica alcanzará los mil veintitrés hectopascales.
Neuquén
- Día: El cielo se mantendrá cubierto. Se registrará una temperatura de ocho grados con vientos de diez kilómetros por hora y ráfagas de trece kilómetros por hora, soplando desde el oeste. La presión atmosférica marcará mil veintidós hectopascales.
- Noche: El cielo continuará cubierto. La temperatura bajará hasta los cero grados con vientos de once kilómetros por hora y ráfagas de once kilómetros por hora, con dirección constante desde el oeste. La presión atmosférica subirá a mil veintitrés hectopascales.
En tanto en la cordillera, después de las nevadas registradas el viernes, se esperan las siguientes condiciones climáticas:
Bariloche
- Día: El cielo estará mayormente cubierto. La temperatura alcanzará los cinco grados con vientos de nueve kilómetros por hora y ráfagas de dieciséis kilómetros por hora, con dirección predominante desde el oeste. La presión atmosférica será de mil veinte hectopascales.
- Noche: El cielo se presentará completamente cubierto. La temperatura será de un grado con vientos de nueve kilómetros por hora y ráfagas de diez kilómetros por hora, soplando desde el noroeste. La presión atmosférica llegará a los mil veintitrés hectopascales.
Villa La Angostura
- Día: El estado del cielo será cubierto. Se prevé una temperatura de tres grados con vientos de siete kilómetros por hora y ráfagas de diez kilómetros por hora, con procedencia del noroeste. La presión atmosférica se fijará en mil veintidós hectopascales.
- Noche: El cielo permanecerá cubierto. La temperatura caerá a dos grados bajo cero con vientos de seis kilómetros por hora y ráfagas de seis kilómetros por hora, manteniendo la dirección desde el noroeste. La presión atmosférica alcanzará los mil veinticinco hectopascales.
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