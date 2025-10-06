SUSCRIBITE
Torta de almendras y naranjas para una rica merienda

Una elaboración bien húmeda y extremadamente aromática. La propuesta es de @piafendrikok.

Torta de almendras y naranjas para una rica merienda

Una elaboración bien húmeda y extremadamente aromática. La propuesta es de @piafendrikok.

Lista de Ingredientes

harina de almendras: 200 gr

polvo de hornear: 1 cdita.

semillas amapola: 1 cda.

huevos grandes: 4

azúcar: 150 gr

aceite de oliva suave: 80 ml

ralladura de naranja: 2 unidades

jugo de naranja: 50 ml

ramita de canela: 1

azúcar: 50 gr

azúcar impalpable tamizada: c/n

almendras fileteadas tostadas: c/n

Preparación

1. Precalentar el horno a 170° C. Engrasar y forrar el molde de 22 cm de diámetro con papel manteca.

2. En un bol, batir huevos y azúcar hasta que estén bien aireados y sostenidos. A baja velocidad incorporar el aceite en forma de hilo y la ralladura de naranja.

3. Incorporar la harina de almendras, el polvo de hornear. Mezclar con espátula, suave, para no perder aire. Verter en el molde y hornear 30–35 minutos, hasta que esté dorada y al insertar un palillo salga limpio pero húmedo.

4. Dejar enfriar 10 minutos en el molde, luego desmoldar sobre rejilla. Bañar con el almíbar frío. Espolvorear con azúcar impalpable. Decorar con almendras tostadas

Tips

• Servila con crema batida y tenés un postre perfecto.
• Podés reemplazar la naranja por limón + romero, para un perfil más fresco.


Temas

Alimentación

Gastronomía

Repostería

tortas
Preparación

