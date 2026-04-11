¿No sabés qué leer? estas son las novedades y recomendaciones de la semana de la librería Lecton

La mirada del mal

Reyes Monforte

La mirada del mal, de Reyes Monforte, se adentra en uno de los personajes más controvertidos del siglo XX: Leni Riefenstahl, la cineasta que puso su talento al servicio del Tercer Reich y cuya obra quedó para siempre asociada al poder visual del nazismo. La novela se sitúa en mayo de 1945, cuando, tras la derrota alemana, Leni quema documentos y fotografías en el jardín de su casa ante la inminente llegada de los americanos. Desde ese presente cargado de angustia, la protagonista rememora su pasado artístico y personal, marcado por su cercanía con Hitler y su posición privilegiada dentro del régimen.



Reyes Monforte construye el retrato de una mujer de talento inequívoco cuyo ascenso parecía imparable tras dirigir El triunfo de la voluntad, la película sobre el VI Congreso del Partido Nacionalsocialista, y convertirse en la única persona capaz de tutear al Führer. Sin embargo, la Noche de los Cristales Rotos y el estallido de la Segunda Guerra Mundial introducen fisuras irreversibles en su carrera y en su legado. La novela explora así la ambigua frontera entre arte y propaganda, y plantea una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto puede separarse la creación artística del poder que la impulsa y la utiliza?



La figura de Riefenstahl aparece rodeada de contrastes y tensiones. Cortejada por Mussolini y Stalin, admirada por cineastas como Steven Spielberg, Ford Coppola y Quentin Tarantino, y a la vez rechazada por figuras como Marlene Dietrich, su imagen oscila entre la genialidad artística y la sospecha moral. Monforte no elude esa complejidad y recorre tanto el Berlín hedonista de la República de Weimar como el ascenso del fascismo en Europa y la caída del Tercer Reich, mostrando cómo la protagonista fue construyendo —y pagando— su lugar en la historia.

La mirada del puma

Gloria V. Casañas

La tranquilidad de Los Notros, un pequeño pueblo al pie de la cordillera de los Andes, se ve alterada por el interés turístico que despierta su belleza y por la llegada de inescrupulosos que han puesto el ojo en sus riquezas naturales.

Newen Cayuki es un fiero custodio de la vida silvestre en la región, que libra sus batallas tanto con cazadores furtivos y mercenarios, como con la hermosa Cordelia y la hija de ambos, que no acepta el destino que su padre quiere para ella.

Mayga es una jovencita de aspecto exótico que posee el extraño don de la empatía con el sufrimiento de los seres vivos que pueblan el valle y la montaña, algo que se le reveló al nacer. Sin embargo, su condición de mestiza impulsa a Newen a alejarla de ese rincón al que tanto ama, pues ambiciona para ella las oportunidades de los blancos. También desea apartarla del hijo de su antiguo enemigo, un agitador mapuche con el que tuvo en otro tiempo graves enfrentamientos.

Cuando en una comitiva de cazadores aparece en el pueblo Daniel Eliot, un joven rebelde que pone sus ojos en Mayga, el universo de la joven se sacude y también el de su padre. Dan representa un peligro mayor del que se piensa, debido al oscuro secreto que esconde su pasado. A partir de ese momento, una serie de desgracias pone en jaque a las autoridades de Los Notros y sus pobladores.

Los habitantes de Los Notros encuentran otro rumbo para sus vidas: una mujer misteriosa que no es lo que parece; un siniestro hombre de negocios capaz de asesinar a sangre fría; un estanciero dividido entre la crianza de ovejas y los recuerdos; un especialista en felinos que desata celos y rivalidad; un artesano bohemio y provocador; el intendente de Parques Nacionales, un hombre solo que debe lidiar con nativos y foráneos, y la sempiterna presencia del pueblo mapuche, silencioso espectador en precario equilibrio con los colonos.

El regreso a Los Notros años después de En alas de la seducción, primer libro publicado de la autora, hace de La mirada del puma una novela nueva, donde se profundizan los vínculos, y se desatan furias y pasiones que trastornarán para siempre la apacible vida pueblerina.

Bang Crunch

Neil Smith

Bang Crunch, primer libro de Neil Smith ahora traducido al español, es una colección de relatos que explora con inteligencia y humor inesperado la fragilidad de la condición humana. A través de situaciones tan extrañas como conmovedoras —personajes que dialogan con las cenizas de un ser querido, vínculos atravesados por lo indecible o existencias que se expanden y contraen como el universo—, Smith construye un mosaico de historias sobre la soledad, el deseo de conexión y los momentos decisivos que transforman una vida. Con una prosa clara y precisa, el autor irrumpe con una voz original y sensible que confirma la potencia de este debut.

La guerrera

Maxine Hong Kingston

Maxine Hong Kingston construye un texto híbrido que entrelaza autobiografía, mito y folclore chino para explorar la formación de una identidad marcada por el desarraigo y la herencia cultural. A partir de los relatos transmitidos por su madre y de la experiencia de crecer entre la China imaginada y la California real, Kingston da voz a mujeres silenciadas y reescribe figuras legendarias para pensar el género, la memoria y la pertenencia.

Considerado un clásico de la literatura asiático-estadounidense, el libro propone una reflexión íntima y política sobre la tensión entre tradición y emancipación, y sobre el poder de la palabra como forma de resistencia.

El sueño

César Aira

Mario es el hijo del dueño de un puesto de diarios en el barrio de Flores. La historia que protagoniza también incluye dos personajes femeninos antagónicos: la bella e inocente Lidia, una de las tantas chicas desafortunadas que han ido a parar al vecino refugio para madres solteras, y la terrible madre Elena, monja superiora del exclusivo Colegio de la Misericordia.

Las vueltas de la vida -y de la imaginación delirante y exquisita de César Aira- pondrán a Lidia y Mario en el centro de una siniestra conspiración tecnológico-religiosa. Mientras las circunstancias lo arrastran como un tifón, sólo el sueño le da al bueno y manso de Mario las fuerzas necesarias para enfrentar a los oscuros poderes que los amenazan.

Una semana con Boni

Cecilia Pisos

Cecilia Pisos invita a acompañar a Male por la costa de Puerto Madryn, donde pasa el verano junto a su papá, guardafauna. A través de un viejo grabador, la niña registra una experiencia distinta: el contacto cotidiano con el mar, la belleza de la naturaleza y también las amenazas que la ponen en peligro, como la contaminación que afecta a los animales marinos. En ese escenario aparece Boni, una orca con una mancha en forma de corazón, cuya presencia transforma la semana de Male en una aventura inolvidable.



Con una prosa sensible y cercana, Pisos construye un relato que combina emoción, curiosidad y conciencia ambiental, sin perder la mirada poética que caracteriza su obra.