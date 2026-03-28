No sabés qué leer: estas son las novedades y recomendados de Lecton para esta semana

Todos amamos a Clara

David Foenkinos

La novela del autor francés trabaja con una premisa inquietante: una adolescente que vuelve de un estado de vida suspendida con capacidades premonitorias. El accidente que deja a Clara al borde de la muerte no solo altera la vida de sus padres divorciados, Alexis y Marie, sino que reordena la trama emocional que los une y los separa.



El taller de escritura al que asiste Alexis, dirigido por el esquivo Ruprez, funciona como un espejo lateral: un espacio donde la ficción, el silencio y las vidas ajenas se mezclan con la necesidad de comprender lo inexplicable.

Foenkinos vuelve a su territorio habitual-la fragilidad, la intuición, los vínculos que se tensan y se recomponen-, pero lo hace con una ligereza engañosa, dejando que lo extraordinario irrumpa sin estridencias.



La novela también dialoga con la biografía del autor: ese interés por los signos, por lo que se anuncia sin decirse, nace de su propia experiencia límite. A los dieciséis años, Foenkinos sufrió un paro cardíaco que lo dejó semanas al borde de la muerte; de ese trance, según ha contado, regresó con el impulso de escribir.

“Todos amamos a Clara” retoma esa pregunta -¿qué nos transforma, qué nos devuelve a la vida?- y la convierte en una historia donde lo premonitorio es una forma de leer el mundo.

Ni muerto has perdido tu nombre

Luis Gusmán

Ni muerto has perdido tu nombre, de Luis Gusmán -escritor argentino nacido en 1944, autor de novelas como El frasquito, y «Villa»- retoma una de sus obsesiones: cómo la memoria individual se ve atravesada por los pliegues más duros de la historia reciente. La novela sigue a un hijo que intenta reconstruir la figura de su padre desaparecido durante la última dictadura militar.



El joven Federico Santoro decide ir tras los rastros de sus padres desaparecidos. Ana Botero -la mujer que lo salvó de morir con ellos o de ser dado ilegalmente en adopción- es extorsionada por Varelita, quien junto a su cómplice Varela la secuestró y torturó, luego de asesinar a los padres del chico. Por distintos motivos ligados a ese pasado, el joven y la mujer deciden volver al pueblo donde ocurrió lo peor.

El jardinero y la muerte

Gueorgui Gospodinov

El autor, ganador del premio Booker, ofrece un relato desgarrador sobre los meses durante los que, día tras día, vio cómo se iba apagando la vida de su padre. Gospodínov le sostuvo la mano hasta el final. Y aun en su lecho de muerte, para él seguía siendo el más alto, el más guapo, el más amable.

¿Cómo se enfrenta un hijo al derrumbe del héroe que lo protegió? ¿Seguimos existiendo si se va la última persona que nos recordaba como niños? ¿Cómo afrontamos la ausencia de quienes nos hicieron ser quienes somos?

La trenza

Laetitia Colombani



La trenza nos narra la historia de tres mujeres muy diferentes entre sí: Smita, una intocable en la India que busca un futuro mejor para su hija de lo que dicta su estirpe; Giulia, una joven italiana que ve cómo el taller artesano de fabricación de pelucas que han regentado tres generaciones de su familia está a punto de cerrar; y Sarah, una abogada canadiense que ha sacrificado todo para lograr ser socia de un gran bufete y que de repente ve caer sus aspiraciones como un castillo de naipes.



La trenza es una novela (o tres relatos enlazados a través de una reflexión poética planteada por una cuarta persona, que se intuye mujer que trabaja también en el taller de pelucas, tal vez la Nona, esa anciana que ha dedicado más de cincuenta años al oficio) que habla con nitidez de tres mujeres que tienen aspiraciones y que se resisten a representar el papel que les ha sido asignado.

Santa fruta

La historia del cactus solitario y el gato que busca tranquilidad funciona como una fábula mínima sobre el encuentro y la espera. Delphine Perret y Sébastien Mourrain construyen un relato donde dos criaturas que no deberían cruzarse —un cactus inmóvil en medio del desierto y un gato que solo quiere un rincón en paz— avanzan, sin saberlo, hacia una amistad improbable.

La distancia, los kilómetros y las vidas paralelas se narran con humor suave y una ternura que nunca subraya: cada página es un pequeño desplazamiento, una señal de que incluso lo más quieto puede transformarse cuando aparece alguien capaz de mirar distinto.