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Yo Como

Cómo hacer pan brioche, la elaboración que no puede faltar en tu recetario

No hay nada más rico que el aroma de algo recién horneado. La sugerencia de este amasado es de @miriambuffa.

Redacción

Por Redacción

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Cómo hacer pan brioche, la elaboración que no puede faltar en tu recetario

No hay nada más rico que el aroma de algo recién horneado. La sugerencia de este amasado es de @miriambuffa.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

harina 0000: 750 gr

huevos: 2

azúcar: 30 gr

levadura seca: 10 gr

manteca / mantequilla: 180 gr

leche tibia: 270 ml

sal: 1 cda.

Preparación

Activamos la levadura con la leche y el azúcar. Dejamos reposar.

Con la harina formamos un hueco, ponemos la sal sobre un borde. En el centro colocamos el azúcar, la levadura activa, los huevos y comenzamos a tomar la masa. Amasamos, unimos y de a poco comenzamos a integrar la manteca, hasta que no se note más. Amasar 10/12 minutos y llevar a un bol. Tapar con film y dejar descansar hasta duplicar.

Pasado el tiempo, desgasificamos. Formamos 3 o 4 bollos y ponemos en molde deseado o podemos formar bollitos individuales. Llevamos a descansar nuevamente hasta que duplique. Pintamos con huevo con un poco de leche y llevamos a horno precalentado 180° C por 35/40 minutos.


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