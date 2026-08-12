Cómo hacer pan brioche, la elaboración que no puede faltar en tu recetario
No hay nada más rico que el aroma de algo recién horneado. La sugerencia de este amasado es de @miriambuffa.
Cómo hacer pan brioche, la elaboración que no puede faltar en tu recetario
No hay nada más rico que el aroma de algo recién horneado. La sugerencia de este amasado es de @miriambuffa.
Lista de Ingredientes
harina 0000: 750 gr
huevos: 2
azúcar: 30 gr
levadura seca: 10 gr
manteca / mantequilla: 180 gr
leche tibia: 270 ml
sal: 1 cda.
Preparación
Activamos la levadura con la leche y el azúcar. Dejamos reposar.
Con la harina formamos un hueco, ponemos la sal sobre un borde. En el centro colocamos el azúcar, la levadura activa, los huevos y comenzamos a tomar la masa. Amasamos, unimos y de a poco comenzamos a integrar la manteca, hasta que no se note más. Amasar 10/12 minutos y llevar a un bol. Tapar con film y dejar descansar hasta duplicar.
Paso a paso: cómo hacer pancitos en sartén
Pasado el tiempo, desgasificamos. Formamos 3 o 4 bollos y ponemos en molde deseado o podemos formar bollitos individuales. Llevamos a descansar nuevamente hasta que duplique. Pintamos con huevo con un poco de leche y llevamos a horno precalentado 180° C por 35/40 minutos.
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