Cómo hacer pan brioche, la elaboración que no puede faltar en tu recetario

Lista de Ingredientes harina 0000: 750 gr huevos: 2 azúcar: 30 gr levadura seca: 10 gr manteca / mantequilla: 180 gr leche tibia: 270 ml sal: 1 cda.

Preparación

Activamos la levadura con la leche y el azúcar. Dejamos reposar.

Con la harina formamos un hueco, ponemos la sal sobre un borde. En el centro colocamos el azúcar, la levadura activa, los huevos y comenzamos a tomar la masa. Amasamos, unimos y de a poco comenzamos a integrar la manteca, hasta que no se note más. Amasar 10/12 minutos y llevar a un bol. Tapar con film y dejar descansar hasta duplicar.

Pasado el tiempo, desgasificamos. Formamos 3 o 4 bollos y ponemos en molde deseado o podemos formar bollitos individuales. Llevamos a descansar nuevamente hasta que duplique. Pintamos con huevo con un poco de leche y llevamos a horno precalentado 180° C por 35/40 minutos.