“Comerás flores”, el fenomeno editorial que retrata una relación abusiva

Cuando “Comerás flores” apareció en España, a fines de 2025, muchos la señalaron como una novela “necesaria”. El libro de Lucía Solla Sobral, publicado por Libros del Asteroide, se convirtió en un fenómeno editorial poco frecuente para un debut. Vendió más de 150.000 ejemplares, superó las veinte ediciones y fue traducido a más de una decena de idiomas. El recorrido se coronó con dos premios centrales del sistema literario español: el Premio El Ojo Crítico de Narrativa y el Premio Cálamo al Libro del Año, ambos en 2025. Esta semana, la autora estuvo en la Feria del Libro de Buenos Aires.



Lucía Solla Sobral nació en Marín, Galicia, en 1989. Estudió Filosofía, trabajó durante años en el área de marketing y coordinó talleres y clubes de lectura en Oviedo, la ciudad española donde reside. “Comerás flores” es su primera novela y llega precedida de una trayectoria vinculada más a la reflexión y la práctica literaria que al circuito comercial.



El libro fue escrito en primera persona, con una prosa que oscila entre lo introspectivo y lo directo, con una economía expresiva que evita el golpe bajo, aunque no siempre esquiva cierta previsibilidad.

La historia es, en apariencia, sencilla. Marina, una joven recién graduada, atraviesa el duelo por la muerte de su padre cuando conoce a Jaime, un hombre veinte años mayor, sofisticado, atento, protector.



La relación avanza con rapidez: cenas elegantes, regalos, planes, un horizonte de estabilidad que contrasta con la fragilidad emocional de la protagonista. Pero de manera casi imperceptible, y a cuentagotas, ese relato de amor se transforma en otra cosa: dependencia, manipulación, aislamiento. La violencia nunca alcanza a volverse física, pero justamente ese es el trabajo más fino del libro: mostrar cómo la violencia psicológica puede disfrazarse de cuidado, de amor, de protección.



Solla Sobral eligió la primera persona para acompañar ese proceso desde adentro. Narra desde el punto en que la protagonista empieza a saber que algo no está bien, pero todavía no puede salir.

“Me parecía importante entenderla”, dice la autora, “porque parece que si eres lista, feminista, formada, y aun así caes ahí, ¿entonces eres tonta?”. La novela se construye contra esa idea.

Uno de los ejes centrales es la culpa. Por ejemplo, la dificultad de Marina para contar lo que le pasa, incluso a su mejor amiga.



La educación afectiva, sugiere el libro (y la autora lo explicita), juega un papel fundamental. Si el horizonte sigue siendo “el amor de tu vida”, si la expectativa familiar y social empujan hacia ese destino, se crea una forma de ceguera que vuelve más difícil reconocer las señales de alarma. Saber más no inmuniza; apenas aumenta un poco las chances de salir a tiempo.



A ese relato de dependencia emocional, la novela superpone otro, igual de incómodo: el del cuerpo. Marina empieza a adelgazar de manera drástica. Nadie se alarma. Al contrario: recibe elogios.

“La única señal de que algo va mal es que adelgaza un montón, pero como adelgazar se ve como algo bueno, lo primero que recibe es un refuerzo positivo”, explica Solla Sobral en una entrevista. El trastorno alimentario aparece como una estrategia perversa para tapar otro sufrimiento.

“Comerás flores” pide atención a esos detalles: comentarios sobre el cuerpo, regalos de ropa más grande, comparaciones con la hija de él, exigencias sobre qué comer. Jaime incluso obliga a Marina, que es vegana, a consumir carne. Esa acumulación es el verdadero núcleo de la novela.

Hay también, y esto es importante para leerla sin caer en el derrotismo, una decisión clara: darle tregua a la protagonista “Quería que hubiera esperanza”, dice Solla Sobral, “no un final perfecto, pero sí algo bueno”.