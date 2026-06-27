¿Qué leer esta semana? 6 libros imperdibles recomendados por Lectón

Layla

Colleen Hoover

Layla es una novela que se distancia notablemente del romance contemporáneo tradicional al que Colleen Hoover tiene acostumbrados a sus lectores: aquí se adentra en el suspenso psicológico y lo paranormal. La historia sigue a Leeds y Layla, una pareja que vive un romance idílico y apasionado hasta que una tragedia inesperada deja a Layla con secuelas físicas y emocionales profundas. Desesperado por salvar su relación y ayudarla a recuperar su esencia, Leeds decide llevarla de regreso al hostal donde se conocieron, un lugar aislado que, lejos de ser un refugio de paz, se convierte en el escenario de sucesos inexplicables y perturbadores.



Lo que crea Hoover es una atmósfera claustrofóbica y llena de tensión. Hay extrañas manifestaciones en el hostal, y Leeds se ve atrapado en una encrucijada moral y emocional al conectar con una presencia misteriosa, lo que fragmenta aún más su vínculo con la frágil Layla. El libro explora los límites del amor, la obsesión y el duelo, planteando dilemas éticos que desafían al lector a juzgar las decisiones del protagonista mientras el misterio se desvela a un ritmo adictivo.



La novela, publicada por Planeta,combina giros de trama impredecibles con una intensa carga emocional. Aunque el toque paranormal puede dividir la opinión de los fanáticos más puristas del romance, la fluidez de la prosa y la capacidad de Hoover para mantener el suspenso hacen de Layla una lectura atrapante y fuera de lo común. Es una opción ideal para quienes buscan una historia de amor poco convencional que se lee de un tirón y deja pensando sobre la naturaleza del alma y la devoción.

“Las intermitencias de la muerte”

José Saramago

José Saramago despliega su genialidad partiendo de una paradoja absoluta: la inmortalidad no es una bendición, sino una catástrofe social. Cuando la muerte decide suspender su implacable labor en un país sin nombre, la euforia inicial de la población se transforma rápidamente en una crisis institucional sin precedentes. A través de su inconfundible prosa fluida -un torrente narrativo casi desprovisto de puntuación convencional-, el Nobel portugués satiriza con brillantez cómo la iglesia se queda sin dogma, el Estado sin sistema de pensiones, los hospitales se saturan infinitamente y las mafias encuentran un nuevo negocio en el contrabando de la agonía.

Es una radiografía mordaz de la burocracia y la condición humana frente a lo inevitable.

Sin embargo, el verdadero triunfo de la novela radica en su segunda mitad, donde la narrativa abandona el caos social para volverse profundamente lírica e íntima. La muerte, ahora personificada en una misteriosa mujer que envía cartas de advertencia en sobres de color violeta, se topa con un humilde violonchelista que, inexplicablemente, se resiste a su llamado. Este encuentro transforma la sátira política en una bellísima y melancólica fábula sobre el arte, el tiempo y el amor. Saramago logra así una obra maestra que no solo incomoda por su crudeza filosófica, sino que conmueve al recordarnos que la vida solo encuentra su verdadero sentido y belleza gracias a su propia finitud.

La legión secreta del sur

Víctor Deutsch

La legión secreta del sur, de Víctor Deutsch, es un fascinante thriller de espionaje que traslada la periferia de la Primera Guerra Mundial a un escenario tan inesperado como crucial: la Argentina de Hipólito Yrigoyen y el joven militar José Félix Uriburu. La trama arranca cuando el oficial alemán Wilhelm Faupel cruza el océano con el objetivo secreto de operar políticamente en el Cono Sur, buscando inclinar la neutralidad argentina a favor de los intereses imperiales de Berlín. Con una ambientación histórica rigurosa y un ritmo que no da tregua, la novela desentraña la densa red de presiones diplomáticas, conspiraciones en las sombras y secretos militares que convirtieron a Buenos Aires en un tablero de ajedrez geopolítico tan decisivo como las trincheras europeas.



El gran acierto de Deutsch radica en su capacidad para cruzar a personajes reales de la historia argentina y global en un despliegue de estrategia e ingenio donde las traiciones se pagan con la vida. Lejos de ser una mera crónica de época, la obra explora los mitos ocultos de los altos mandos y la creación de redes de espionaje secretas, dividiendo el foco narrativo entre los frentes bélicos y la complejidad de una Latinoamérica que intentaba no ser devorada por el conflicto. Es una lectura ágil y sumamente recomendada para los amantes de la historia novelada que disfrutan descubrir cómo los grandes hilos del mundo se movieron, secretamente, mucho más cerca de casa de lo que pensamos.

Pura pasión

Annie Ernaux



“A partir del mes de septiembre del año pasado, no hice otra cosa que esperar a un hombre: que me llamara y que viniera a verme”; así empieza la historia sobre la pasión de una mujer culta, inteligente, económicamente independiente, divorciada y con hijos ya mayores, que pierde la cabeza por un diplomático de un país del Este “que cultiva su parecido con Alain Delon” y siente especial debilidad por la buena ropa y los coches aparatosos. Si el tema que da lugar a esta novela es aparentemente trivial, no lo es en absoluto la vida que lo alienta. Muy pocas veces antes se había hablado con tan descarnado descaro, por ejemplo, del sexo masculino o del deseo que idiotiza, que trastoca.

La escritura aséptica y desnuda de Annie Ernaux consigue introducirnos, con la precisión de un entomólogo que observa un insecto, en el febril, extasiado y devastador desvarío que cualquier mujer -¿y cualquier hombre?-, en cualquier lugar del mundo, ha experimentado sin duda al menos una vez en su vida.

María Kumbá

Ana Gloria Moya

Con una sensibilidad poética y una rigurosidad histórica impecables, la escritora salteña rescata del olvido a María Remedios del Valle —la mulata nombrada capitana por Manuel Belgrano y considerada la «Madre de la Patria»— a través del prisma de la ficción.

Personificada en la ardiente e indomable María Kumbá, la novela narra las crudezas de la campaña militar al Alto Perú y las contradicciones de la Guerra de la Independencia, cruzando la épica de las batallas con una intensa red de pasiones, prejuicios de casta y desgarros humanos. Moya logra descentrar la mirada tradicional y solemne de los próceres criollos para devolverle el cuerpo, el tambor y la sangre a los sectores postergados y afrodescendientes que cimentaron la libertad argentina

Mi sonrisa es importante

Graciela Repún

Este libro aborda la salud y la higiene bucal desde la empatía y la fantasía. A través de una narrativa lúdica y adaptada para los más pequeños, transforma el hábito cotidiano del cepillado de dientes en una aventura emocionante, para desmitificar los miedos comunes asociados a la visita al dentista.

Con el estilo cálido y la sensibilidad que caracterizan a Repún, la historia se convierte en una herramienta pedagógica ideal para que los niños comprendan el valor de cuidar su salud . El gran acierto de esta edición radica en su capacidad para conectar el bienestar físico con la expresión emocional, recordándole a los pequeños lectores que una sonrisa sana es también un reflejo de su alegría y autoestima.