Choques, vuelcos y despistes: qué tramos de las rutas de Río Negro registran más incidentes este 2026

Las estadísticas elevadas a la Legislatura muestran que la RN 22 concentra la mayor cantidad de siniestros viales registrados en la provincia. Foto: archivo.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro elevó a la Legislatura un informe con estadísticas sobre la siniestralidad vial en las rutas de la provincia, en respuesta al Expediente N° 373/2026.

El relevamiento, elaborado por el Observatorio de Seguridad Vial junto al Departamento de Tránsito de la Policía rionegrina, pone el foco en los principales corredores viales del territorio. Los datos del primer trimestre de 2026 ubican a la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 65 como los tramos con mayor concentración de siniestros, identificados como puntos críticos dentro de la red vial provincial.

Radiografía de las rutas más afectadas en Río Negro

El desglose de las actas de la RN 22 refleja una fuerte prevalencia de accidentes en horario nocturno, condición en la que se produjeron 9 de los 13 casos analizados. En cuanto a las tipologías, se constataron:

11 colisiones en diferentes sectores de la traza (incluyendo puntos kilométricos como el 907, 1026, 1078, 1160, 1161, 1178, 1195, 1216, la zona de Mendoza y el acceso a Güemes).

en diferentes sectores de la traza (incluyendo puntos kilométricos como el 907, 1026, 1078, 1160, 1161, 1178, 1195, 1216, la zona de Mendoza y el acceso a Güemes). 1 caída (kilómetro 1135).

(kilómetro 1135). 1 despiste (kilómetro 1159).

(kilómetro 1159). 1 atropello a peatón ocurrido el 22 de febrero en el sector de Rural 4.

En la Ruta Provincial 65, el patrón de comportamiento difiere, ya que 7 de los 8 siniestros ocurrieron en horario diurno. Los incidentes se distribuyeron principalmente en intersecciones y accesos específicos:

6 colisiones registradas en la Calle Rural 1, Félix Heredia, Cruce Mosconi, Enrique Mosconi, Kilómetro 19 y Bilo Allen.

registradas en la Calle Rural 1, Félix Heredia, Cruce Mosconi, Enrique Mosconi, Kilómetro 19 y Bilo Allen. 1 caída en las inmediaciones de la calle Félix Heredia.

en las inmediaciones de la calle Félix Heredia. 1 choque a la altura de la Chacra N° 317, en la localidad de Cervantes.

Registro en el resto de los corredores rionegrinos

El balance trimestral presentado por el organismo público midió el desempeño de otros nueve corredores clave dentro de la provincia:

Ruta Nacional 40: Registró 4 siniestros , todos correspondientes a la modalidad de colisión.

Registró , todos correspondientes a la modalidad de colisión. Ruta Nacional 250: Computó 3 siniestros (un vuelco en el kilómetro 275, un despiste en la intersección con la RP 2 y una caída en el kilómetro 274).

Computó (un vuelco en el kilómetro 275, un despiste en la intersección con la RP 2 y una caída en el kilómetro 274). Ruta Nacional 151: Sumó 2 hechos (una colisión en Catriel el 6 de enero y el atropello de un peatón en un área de estacionamiento el 12 de febrero).

Sumó (una colisión en Catriel el 6 de enero y el atropello de un peatón en un área de estacionamiento el 12 de febrero). Ruta Nacional 3: Registró 2 incidentes , ambos tipificados como despistes en los kilómetros 1064 y 965.

Registró , ambos tipificados como despistes en los kilómetros 1064 y 965. Ruta Provincial 1: Reportó 2 casos (un despiste en el kilómetro 26 y una colisión en la rotonda Santa Clara).

Reportó (un despiste en el kilómetro 26 y una colisión en la rotonda Santa Clara). Ruta Provincial 6: Asentó 2 hechos (una colisión nocturna en el kilómetro 600 y un despiste diurno en el kilómetro 25).

Asentó (una colisión nocturna en el kilómetro 600 y un despiste diurno en el kilómetro 25). Ruta Nacional 23: Tuvo el menor registro del periodo con 1 solo siniestro (un vuelco ocurrido el 21 de febrero a la altura del kilómetro 15).

Los datos fueron solicitados por los legisladores María Patricia Mc Kidd, Gabriela Alejandra Picotti, Santiago Ibarroulay, Claudio Alejandro Doctorovich, Ayelén Spósito, María Magdalena Odarda, Luciano Jesús Delgado Sempé y Carmelo Fabián Pilquinao, quienes requirieron precisiones sobre recursos humanos, equipamiento, funcionamiento y estadísticas de las fuerzas de seguridad provinciales.