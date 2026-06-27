El frío no afloja en Neuquén y Río Negro: sábado invernal con nieve en la cordillera y posibles lluvias en el Alto Valle

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo y brindó detalles de lo que se espera tanto para la región cordillerana como para el Alto Valle.

De esta manera, el organismo anticipó que en esta jornada se espera un combo que combinará desde nevadas a lluvias y frío, aunque resaltó que el viento aflojará notablemente y este sábado se mantendrá con la presencia de ráfagas más leves que las registradas el viernes.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle y la cordillera

En el Alto Valle la velocidad del viento descendió, pero según el pronóstico se prevé lluvias en ciudades como Neuquén:

General Roca (Río Negro)

Temperaturas: Máxima de 12°C | Mínima de 4°C

Máxima de 12°C | Mínima de 4°C Mañana: Temperatura de 4°C, vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominante hacia el Norte. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas registradas.

Temperatura de 4°C, vientos de 7 – 12 km/h con dirección predominante hacia el Norte. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas registradas. Tarde: Temperatura de 12°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Norte. Probabilidad de precipitación del 0 – 10% y sin ráfagas.

Temperatura de 12°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Norte. Probabilidad de precipitación del 0 – 10% y sin ráfagas. Noche: Temperatura de 5°C, vientos de 7 – 12 km/h hacia el Noroeste. Probabilidad de precipitación del 0 – 10% y sin ráfagas.

Neuquén (Confluencia, Neuquén)

Temperaturas: Máxima de 13°C | Mínima de 4°C

Máxima de 13°C | Mínima de 4°C Mañana: Temperatura de 4°C, vientos de 7 – 12 km/h hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas.

Temperatura de 4°C, vientos de 7 – 12 km/h hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas. Tarde: Temperatura de 13°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Norte. Probabilidad de precipitación del 10 – 40% (lluvias aisladas) y sin ráfagas.

Temperatura de 13°C, vientos de 13 – 22 km/h hacia el Norte. Probabilidad de precipitación del 10 – 40% (lluvias aisladas) y sin ráfagas. Noche: Temperatura de 5°C, vientos de 7 – 12 km/h hacia el Norte. Probabilidad de precipitación del 0 – 10% y sin ráfagas¿.

En tanto en la región de la cordillera, estas serán las condiciones en ciudades como Villa La Angostura y Bariloche:

Villa La Angostura (Los Lagos, Neuquén)

Temperaturas: Máxima de 4°C | Mínima de -3°C

Máxima de 4°C | Mínima de -3°C Mañana: Temperatura de -3°C, vientos de 7 – 12 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 40 – 70% (nevadas) y sin ráfagas.

Temperatura de -3°C, vientos de 7 – 12 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 40 – 70% (nevadas) y sin ráfagas. Tarde: Temperatura de 4°C, vientos de 7 – 12 km/h hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0 – 10% y sin ráfagas.

Temperatura de 4°C, vientos de 7 – 12 km/h hacia el Oeste. Probabilidad de precipitación del 0 – 10% y sin ráfagas. Noche: Temperatura de 1°C, vientos de 7 – 12 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0% y sin ráfagas.

Bariloche (Río Negro)