Quién es Federica Pais, la hermana de Ernestina Pais con la que compartía un fuerte vínculo

La muerte de Ernestina Pais, ocurrida este viernes a los 54 años, volvió a poner en primer plano no solo su extensa trayectoria en los medios de comunicación, sino también la historia de una familia atravesada por el periodismo, el compromiso y la resiliencia. Entre los vínculos más importantes de su vida siempre sobresalió el que construyó con su hermana, la también periodista Federica Pais, con quien compartió una relación marcada por el afecto y el acompañamiento mutuo.

Según repasó la revista Para Ti, ambas crecieron unidas por una historia familiar que dejó una huella profunda y que fortaleció aún más el lazo entre las dos.

El inseparable vínculo entre Ernestina y Federica Pais

Aunque desarrollaron sus carreras con estilos muy diferentes, Ernestina y Federica Pais se convirtieron en dos de los nombres más reconocidos del periodismo argentino. Lejos de competir, siempre mantuvieron una relación de enorme cercanía y apoyo.

A lo largo de los años, las hermanas hablaron en distintas oportunidades del cariño que las unía y del sostén que representaban la una para la otra, tanto en los momentos de mayor exposición profesional como en las etapas más difíciles de sus vidas.

Ese vínculo se consolidó desde muy pequeñas, cuando ambas atravesaron una de las experiencias más dolorosas de su historia familiar.

A pesar de que durante años, alrededor de Ernestina y Federica circularon rumores de distancia, diferencias y desencuentros. Las dos construyeron un vínculo fuerte en momentos importantes y carreras importantes en la radio y la televisión, pero cada una con su estilo, su personalidad y su forma de pararse frente a la vida.

La ausencia de su padre, una herida compartida

Ernestina y Federica eran hijas de José Miguel Pais, militante político que fue secuestrado y permanece desaparecido desde 1976, durante la última dictadura militar.

La conductora recordó en varias entrevistas el impacto que esa ausencia tuvo en su infancia y cómo marcó su identidad y la de toda su familia. Con el paso del tiempo, eligió hablar públicamente sobre la importancia de sanar las heridas emocionales y de pedir ayuda cuando fuera necesario.

Una hermana presente en los momentos más difíciles

Durante los años en que Ernestina atravesó problemas de salud mental y adicciones, el acompañamiento de su círculo íntimo fue determinante. Entre esas personas, Federica Pais ocupó un lugar central, acompañándola de manera permanente mientras la conductora transitaba su recuperación.

Ese respaldo familiar fue una constante en la vida de la periodista, que nunca ocultó la importancia que tenían sus afectos para salir adelante.

Una familia que siempre fue su refugio

Además de la relación con su hermana, Ernestina encontraba en su familia un sostén permanente. En distintas entrevistas destacó especialmente el vínculo con su hijo Benicio Guyot, a quien definía como el gran motor de su vida.

Según reconstruyó Para Ti, los lazos familiares fueron fundamentales para la conductora, tanto en su vida personal como en los momentos de mayor vulnerabilidad. Hoy, tras su fallecimiento, esa historia vuelve a cobrar relevancia y pone de relieve el fuerte vínculo que mantuvo con Federica Pais, su compañera de vida desde la infancia y una de las personas más importantes de su historia.